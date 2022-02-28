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Заботясь о благополучии простых украинцев: США предоставляют почти 54 миллиона долларов пострадавшим от вторжения России

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Заботясь о благополучии простых украинцев: США предоставляют почти 54 миллиона долларов пострадавшим от вторжения России

УНІАН

Финансирование включает около 26 миллионов долларов от Госдепартамента и 28 миллионов от Агентства США по международному развитию.

США предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму около 54 миллионов долларов.

Об этом сообщает посольство США в Киеве в сообщении в Facebook.

"Заботясь о благополучии простых украинцев, мы объявляем о предоставлении гуманитарной помощи на сумму почти 54 миллионов долларов пострадавшим от дальнейшего вторжения России. Финансирование включает около 26 миллионов долларов от Госдепартамента и 28 миллионов от Агентства США по международному развитию", — говорится в сообщении.

Полный текст заявления можно найти по ссылке.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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