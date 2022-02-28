Заботясь о благополучии простых украинцев: США предоставляют почти 54 миллиона долларов пострадавшим от вторжения России

Заботясь о благополучии простых украинцев: США предоставляют почти 54 миллиона долларов пострадавшим от вторжения России

Финансирование включает около 26 миллионов долларов от Госдепартамента и 28 миллионов от Агентства США по международному развитию.

США предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму около 54 миллионов долларов.

Об этом сообщает посольство США в Киеве в сообщении в Facebook.

"Заботясь о благополучии простых украинцев, мы объявляем о предоставлении гуманитарной помощи на сумму почти 54 миллионов долларов пострадавшим от дальнейшего вторжения России. Финансирование включает около 26 миллионов долларов от Госдепартамента и 28 миллионов от Агентства США по международному развитию", — говорится в сообщении.

Полный текст заявления можно найти по ссылке.

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