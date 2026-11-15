«Забрать каждый клочок»: в словах Мединского дипломат увидел страшный сигнал для Украины

Джаред Кушнер и Стив Виткофф / © Associated Press

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Усилия американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера во время переговоров по завершению войны не принесли результатов ни для американских национальных интересов, ни для Украины.

Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

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Дипломат также отметил необходимость участия европейских государств в дальнейшем переговорном процессе, поскольку требования Москвы продолжают расширяться.

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Среди положительных моментов переговоров в Абу-Даби дипломат отметил достижение договоренности об обмене военнопленными. Также он обратил внимание на заявление американской делегации о необходимости привлечь европейские страны к следующим этапам переговоров.

«Меня обнадежило заявление американской делегации о том, что к дальнейшим переговорам необходимо привлечь европейцев. Считаю, это очень мудрое решение», — подчеркнул Макфол.

В то же время дипломат выразил недовольство результатами работы Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Он считает, что переговорная деятельность американских представителей не приблизила к прекращению войны и не обеспечила продвижение интересов ни Вашингтона, ни Киева.

Особую обеспокоенность Макфола вызывают намерения Кремля пересмотреть всю архитектуру европейской безопасности. Он напомнил, что именно Россия представляет угрозу европейским государствам, нарушает международные договоренности и принципы, на которых основывается порядок безопасности. Теперь же Москва стремится изменить его в соответствии с собственными интересами.

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«Сам факт, что этот вопрос оказался на столе переговоров, я считаю серьезным шагом назад», — отметил бывший посол.

Макфол также обратил внимание на высказывания руководителя российской делегации Владимира Мединского по завершении переговоров. Он заявил, что Россия будет продолжать войну, пока не получит каждый клочок территории, которую считает своей.

По мнению дипломата, подобная риторика демонстрирует имперские стремления российского руководства и отсутствие намерения действительно завершать боевые действия.

«А это уже речь о расширении Российской империи. И если такова их позиция, значит, они не настроены на настоящие переговоры. Они не намерены покончить с войной», — подытожил Макфол.

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Ранее сообщалось, что Москва возвращает к переговорам требования, предъявляемые Западом еще до полномасштабного вторжения, и пытается связать их с завершением войны против Украины.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский рассказал об изменениях в позиции американских переговорщиков по завершению войны.

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