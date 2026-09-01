«Забудьте об этом»: Портников раскрыл, чего на самом деле ждать от Путина на переговорах

Диктатор Путин / © Associated Press

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Реального переговорного процесса между Украиной и Россией, который мог бы привести к завершению войны, пока нет.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

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Журналист считает, что нынешние контакты между Украиной и Россией фактически не приближают стороны к прекращению войны. По его словам, Киев продолжает предлагать мирные решения прежде всего для того, чтобы продемонстрировать миру, какая сторона действительно не готова к миру.

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«Наши мирные предложения — это действительно обычное продолжение войны другими средствами», — сказал Портников.

Он отметил, что российская сторона не демонстрирует подлинной заинтересованности в содержательном переговорном процессе. По мнению журналиста, предварительные контакты Москва в основном использовала для затягивания времени.

В то же время Украина, по словам Портникова, вынуждена регулярно выступать с мирными инициативами, учитывая дипломатические обстоятельства.

«Мы хотим мира, Путин не хочет мира. Вот наш план — Путин не принимает план — дайте нам больше оружия, чтобы принудить Путина к миру», — объяснил он логику украинской дипломатии.

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Портников считает, что Россия в будущем может согласиться не на непосредственное установление мира, а только на переговоры по нему. Это может произойти после истощения демографических, финансовых и промышленных ресурсов страны.

«У российского руководства появится желание не установить мир. Нет, забудьте об этом, а поговорите о мире», — подчеркнул журналист.

По его оценке, до этого момента война может продолжаться без четкой перспективы завершения. В то же время, даже постепенное угасание боевых действий, по мнению Портникова, еще не будет означать окончательного установления мира.

Ранее сообщалось, что США и Россия обсуждают на G20 мирный план Трампа по Украине.

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Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин хочет продолжать войну, хотя большинство россиян уже готово остановить ее по линии фронта.

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