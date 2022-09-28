"Забудьте об этом": Шольц предостерег Путина о применении ядерного оружия против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто точно не знает, может ли Путин применить ядерное оружие против Украины и призвал РФ не делать этого.

Об этом он сказал в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

"Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться к России и сказать очень ясно: забудьте об этом", — подчеркнул канцлер Германии.

Также Шольц добавил, что объявив мобилизацию в стране президент России Владимир Путин совершил еще одну ошибку.

"Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начать переговоры с Киевом", — заявил Шольц.

Немецкий канцлер назвал мобилизацию Путина "актом отчаяния и панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины".

Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия и призвал не делать этого.

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