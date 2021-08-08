Забыла подать э-декларацию: єкс-депутату из Львовщины присудили общественные работы

Обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании виновности, что позволило избежать более сурового наказания.

Бывший депутату из Львовской области присудили общественные работы, потому что забыла подать электронную декларацию.

По материалам дела женщина не подала э-декларацию 2020 года (ее надо было обнародовать на сайте НАЗК до 1 апреля 2021 года).

Об этом пишет "Главком".

"Жолковский районный суд Львовской области признал виновной бывшую депутата Ричковского сельского совета на Львовщине, в умышленном не представлении электронной декларации (ст.366-3 УК Украины) и назначил наказание в виде 150 часов общественных работ", — говорится в тексте приговора от 4 августа.

Обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании виновности, что позволило избежать более сурового наказания. Согласно содержанию соглашения, она безоговорочно признала свою вину, искренне раскаялась в содеянном и активно способствовала раскрытию преступления.

Отдельно суд разъяснил обвиняемой, что в случае невыполнения соглашения о признании виновности, прокурор вправе обратиться в суд с ходатайством об отмене приговора.

Суд лишил экс-депутат права занимать должности, связанные с выполнением функции органов государственной власти и местного самоуправления на один год.

Санкция ст.366-3 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 42,5 тыс. грн до 51 тыс. грн или общественные работы от 150 до 240 часов, или ограничение свободы до двух лет, или лишением свободы на один год.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

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