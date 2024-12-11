Затронули и Украину: Путин и Орбан провели телефонный разговор

Венгерский премьер заявил о заинтересованности в содействии "совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения" войны.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели телефонные переговоры 11 декабря. В частности, политики затронули тему войны в Украине.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Утверждается, что разговор Путина с Орбаном состоялся по инициативе венгерского премьера.

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Стороны обсудили экономическое сотрудничество России и Венгрии, а также войну в Украине. Орбан заявил, что заинтересован в содействии "совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения" войны, в частности, путем учета его контактов с западными лидерами.

В свою очередь Путин пожаловался на "деструктивную линию" Киева, которая якобы исключает возможность мирного урегулирования конфликта.

Венгерский и российский лидеры также обсудили напряженное положение в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии.

Напомним, что 9 декабря Орбан встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, бизнесменом Илоном Маском и будущим советником Трампа по вопросам нацбезопасности Майком Уолтцем.

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