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Зачем Абрамович приезжал в Киев и что ответил ему Зеленский: все детали тайного визита
Что действительно стоит за этим визитом Абрамовича и зачем миллиардеру роль посредника — разбирался ТСН.ua.
Российский олигарх Роман Абрамович снова появился в украинском информационном пространстве. Отечественные СМИ взбудоражили новость о том, что Абрамович посетил Киев.
Олигарх, чей статус «частного посредника» между Кремлем и Банковой тянется еще с первых недель полномасштабного вторжения 2022 года, привез личное послание от Путина и повез обратно в Москву ответ президента Зеленского.
Что известно об этих переговорах, кто на самом деле был инициатором этой встречи и способна ли «челночная дипломатия» олигарха сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс. ТСН. ua разбирался в деталях визита.
Тайный визит без камер, который «слил» сам Путин
Первым о визите олигарха в Киев проговорился сам российский диктатор Путин. На своем Петербургском экономическом форуме диктатор рассказал, что в конце мая ему позвонил по телефону «один из представителей российских бизнес-кругов» и сообщил, что его пригласили в Киев. Диктатор не раскрыл личность собеседника, но отметил, что знает его очень давно, и назвал порядочным человеком, которому доверяет.
«Он поехал в Киев и встречался с этим господином — автором этого письма (речь идет о письме Зеленского к Путину — Ред.). У него там в резиденции», — объяснил Путин.
По словам диктатора, по возвращении бизнесмен якобы передал ему устную просьбу Владимира Зеленского о встрече.
Путин утверждает, что эта встреча прошла 21 мая. Диктатор пожаловался, что 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельску. Напомним, что российская пропаганда утверждает, что в результате удара погибли студенты, а не российские оккупанты.
Путин не назвал имени бизнесмена, однако впоследствии его помощник Юрий Ушаков намекнул, что этот человек «достаточно известен».
Сразу после этого «слива» нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что бизнесменом, встретившимся в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, является российский миллиардер Роман Абрамович.
После этого Владимир Зеленский в интервью Sky News официально подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович тайно приезжал в Киев с кулуарной миссией Кремля.
По его словам, Абрамович просил это сделать тихо, без всякой огласки.
По мнению Гончаренко, Путин сознательно разрушил этот канал коммуникации, объявив о нем на весь мир.
«Очевидно, что этот канал коммуникации разрушен. Он должен был быть в тишине. Путин же сознательно о нем рассказал», — предполагает нардеп.
Что требовала Россия и какой ответ дал Зеленский
По словам Зеленского, Абрамович приехал, потому что хочет понять, «что мы готовы сделать», когда дело доходит до мирных переговоров. В частности, речь снова шла о сдаче Донецкой области.
Но Зеленский заверил, что не отдаст Россию Донбасс.
«Это было ключевое сообщение. Я сказал, что мы не пойдем на это. Мы не дадим вам победы таким образом», — заверил глава государства по поводу судьбы Донбасса.
По словам Зеленского, все компромиссы он готов обсуждать только после прекращения огня. «Прекращение огня — это наибольший компромисс с нашей стороны вашей стороне», — отметил он.
Какая на самом деле причина визита: версии
Есть версия, что россияне отправили Абрамовича в Киев, чтобы он узнал позицию Украины и передал это в Москву. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник во власти.
«Они как будто сомневаются, что некоторые партнеры говорят им и нам одно и то же, в том числе американцы. Так что было заявлено, что они хотят услышать нашу позицию напрямую», — пояснил источник.
Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов в комментарии «Громадському Радіо» выразил мнение, что Абрамович может представлять перед Путиным интересы всего российского олигархата.
Ведь по состоянию на сегодняшний день российская экономическая элита не удовлетворена той ситуацией, которая складывается в России и понимает, куда направляется экономика РФ. Соответственно, он может донести до российского диктатора некоторые аргументы о необходимости переговоров, а не эскалации.
Экс-глава МИД, дипломат Павел Климкин в интервью liga.net объясняет: для передачи месседжей есть менее значимые фигуры. Главный факт, что разговор между Зеленским и Абрамовичем действительно состоялся.
«Если Абрамович приезжал в Киев или там встречался на каких-то других площадках — это, собственно, об обсуждении, как может выглядеть, во-первых, история дальнейших переговоров. Второе, какие красные линии есть у нас, какие красные линии есть у Путина. Третье, кто может быть медиатором в каких-то отдельных историях между нами, какова последовательность шагов. Ведь мы понимаем, что в какой-то момент мы придем к прекращению огня: оно не будет постоянным, и Путин будет дальше качать историю о договоре, которое ему нужно», — объяснил Климкин.
Что думает о переговорах сам Абрамович
Официально бизнесмен так и не прокомментировал факт переговоров. Однако, по информации Financial Times, якобы сказал своему окружению после визита в Киев, что Владимир Зеленский «думает, что может решить все проблемы с помощью магии своей личной харизмы на встрече лидеров». То есть, во время личных переговоров с Путиным.
«Абрамович называет стремление Зеленского „конкурсом капитанов“, по аналогии с КВН, в котором украинский президент появлялся до того, как занялся политикой», — говорится в статье.
«Путин совсем не заинтересован в этом. И на Трамп это тоже бездействует. Но Зеленский полностью зациклен на этом», — добавил источник.
Феномен Абрамовича: почему именно он остается «непотопляемым» посредником
Абрамович выступал посредником в переговорах между Россией и Украиной с первой недели войны. Олигарх принял участие в посредничестве в раунде переговоров в Стамбуле. Абрамович якобы также помог заключить соглашение, гарантирующее экспорт украинского зерна через Черное море.
По информации FT, роль Абрамовича стала менее заметной с тех пор, как Россия начала прямые переговоры с США в прошлом году. Однако он по-прежнему якобы участвует в обмене пленными и других двусторонних переговорах с Украиной.
По мнению вышеупомянутого политолога Александра Леонова, причина незаменимости Абрамовича — его личная близость к Путину.
«Я думаю, он может встречаться один на один с Путиным и доносить ему информацию. Это человек, активно работавший на западе и свободно перемещающийся по миру», — подчеркнул Александр Леонов.
Экс-глава МИД Климкин также отмечает одно уникальное преимущество Абрамовича: «Он всегда может встретиться с Путиным и получить непосредственные указания. А говорить он может гораздо более гибко и широко, чем те российские представители, которые были на полуофициальных переговорах и действительно качают свою историю на основе прямых указаний от Путина».
По мнению Климкина, разговоры с Абрамовичем могут быть «гораздо важнее», чем с представителями РФ в Стамбуле и на других площадках.
«Я бы эту историю не недооценивал. Мне кажется, что Путин позволяет Абрамовичу работать над нашими вопросами — это важная история», — добавил бывший министр.
Зачем это нужно миллиардеру
Абрамович занимает 377 место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние сейчас оценивается в $9,3 млрд. Казалось бы, зачем тогда ему Украина.
Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский, длительное время работавший в РФ, говорит, что именно он предлагал Абрамовичу быть посредником. Об этом передают «Важные истории».
По его словам, Абрамович поначалу отказывался.
«Он сказал: „Ты меня втягиваешь куда-то, где я не хочу быть. Я же не Боря (Борис Березовский — российский политик и олигарх, критиковавший Путина и которого диктатор объявлял в розыск и который погиб при странных обстоятельствах — Ред.)“». В конце концов бизнесмен согласился.
По информации издания, 24 февраля 2022 г. Абрамович был в своем имении на юге Франции, писала The Financial Times. Он немедленно вылетел в Москву частным самолетом, чтобы успеть на встречу Путина с предпринимателями. Абрамович опоздал, но встретился с Путиным лично и получил «добро» на участие в переговорах. Через несколько дней олигарх якобы встретился в Варшаве с представителями украинской власти. Стороны договорились, что Абрамович будет нейтральным посредником, который поможет наладить процесс поиска мирного решения, но не будет вмешиваться в политические вопросы.
В издании приводятся две версии, для чего Абрамович «влез» в переговорный процесс.
Первая, наивная. Он делает это искренне, чтобы окончить войну.
«Он человечен. <…> Для него война — это не просто неприемлемое продолжение политических противоречий, а это неприемлемо по-человечески, потому что гибнут люди», — говорил Александр Роднянский.
2. Он хочет защитить свои активы и выйти из санкций.
В марте 2022 года Bellingcat и Wall Street Journal писали, что Абрамовича даже пытались отравить из-за его участия в переговорах. Источники Wall Street Journal считали, что отравления подстроили «некоторые силы в Москве», желавшие сорвать переговоры. Однако это только версия, не имеющая никаких подтверждений.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что миллиарды Романа Абрамовича могут пойти на украинскую ПВО . Речь идет о 2,4 млрд фунтов стерлингов от продаж футбольного клуба «Челси».