"Зачем было это делать?": Путин обвинил США в организации Майдана и "отделении" Крыма от Украины

По словам Путина, "агрессивную политику" в отношении Украины оказывала не Россия, а США.

Президент России Владимир Путин заявил, что Революцію Гідності в Украине якобы организовали США, а страны Европы якобы были вынуждены это поддержать. По его словам, это спровоцировало "раскол".

Об этом Путин написал в статье по случаю 80-летия начала немецко-отечественной войны "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной немецким изданием die Zeit, а также на сайте Кремля 22 июня.

Так, президент страны-агрессора обвинил США в "агрессивной политике" касательно Украины, что по его словам привело к "трагедии" 2014 года.

"Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот в Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украина и выход Крыма из ее состава?", — написал Путин.

В своей статье президент РФ констатировал, что многие страны якобы были поставлены перед искусственным выбором — быть или с коллективным Западом, или с Россией.

"Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере "украинской трагедии 2014 года", — считает он.

Напомним, Путин на пресс-конференции после встречи с Байденом ответил на вопрос журналиста о том, что Москва ведет себя непредсказуемо на международной арене. Он заявил, что это США так ведут себя и в качестве примера привел то, что США поддержали Революцію Гідності в Украине. Глава страны-агрессора продолжает называть события на Майдане "госпереворота".

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