Зачем директор ЦРУ летал в Москву: Зеленский назвал цель визита

Зеленский отреагировал на переговоры главы ЦРУ в Москве / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский получил информацию от американской стороны по встречам главы ЦРУ в Москве.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении за 28 августа.

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«Мы сегодня получили информацию от американской стороны по состоявшимся в эти дни встречам в Москве. Там был ряд встреч. И мы говорили накануне, мы говорили и сейчас с американской стороной. Я благодарю за информацию и за необходимую тональность разговора с Россией. Мы ценим согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение, что нужно делать и что нужно сделать», — отметил Зеленский, подразумевая визит директора ЦРУ в Россию.

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Президент призвал западных союзников «создать все условия», чтобы Россия закончила войну.

Напомним, 25 августа в Москву на американском военном самолете неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

На фоне этого визита США попросили Украину приостановить удары для безопасности Рэтклиффа.

Также в Москву в тот же день прибыл представитель Ватикана Пол Ричард Галлахер и впервые за пять лет встретился с Лавровым.

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Американский журналист Майкл Вайс утверждал, что глава ЦРУ прилетел в Москву, чтобы предупредить РФ о недопустимости российской эскалации против Европы и НАТО.

Дональд Трамп опроверг эту информацию и заверил, что совершенно не обеспокоен возможным нападением России на НАТО.

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