Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву: главные версии и подробности визита

Кремль / © Pixabay

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Неожиданный визит главы Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в российскую столицу вызвал большой резонанс в мире. Загадочный перелет на стратегическом военном транспортнике, противоречивые заявления Кремля, секретные указы диктатора и даже сигнал бедствия от американского борта на обратном пути — поездка уже обросла многочисленными теориями и инсайдами.

ТСН собрал все подробности визита директора ЦРУ в Москву.

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Директор ЦРУ прибыл в Москву — что известно

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф совершил неанонсированный визит в столицу страны-агрессорки. Как сообщают источники The Washington Post и CBS News, поездка держалась в строжайшей тайне. Никаких официальных анонсов от американских чиновников не поступало, однако общедоступный сервис Flightradar24 зафиксировал перелет военно-транспортного самолета ВВС США C-17A Globemaster III.

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Борт вылетел из базы Эндрюс вблизи Вашингтона и приземлился в московском аэропорту «Внуково», сделав перед этим остановку в Латвийской Риге. В России самолет находился около восьми с половиной часов.

Белый дом, Пентагон и ЦРУ отказались комментировать произошедшее. Зато спикер Кремля Дмитрий Песков, который сначала отрицал наличие информации об американском борту, впоследствии подтвердил, что это были «контакты между службами безопасности».

Стоит напомнить, что последний раз подобный визит на уровне руководителя американской разведки проходил в ноябре 2021 года — тогда Уильям Бернс предупреждал Россию о серьезных последствиях полномасштабного вторжения в Украину.

США попросили Украину не атаковать РФ — что известно

В преддверии визита Вашингтон обратился в Киев с просьбой приостановить атаки по российской территории. По информации издания Axios, Украину заранее предупредили о поездке Джона Рэтклиффа.

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Журналист Financial Times Кристофер Миллер уточнил, что администрация Дональда Трампа призвала украинскую сторону удержаться от ударов дронами и дальнобойными ракетами по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам РФ в период с понедельника по среду. По данным медиа, Украина согласилась по этой просьбе.

Ультиматум Кремля и предупреждение США: о чем могли говорить в Москве

Официально Дмитрий Песков заявил, что директор ЦРУ не встречался лично с Владимиром Путиным. Однако военно-политический аналитик Сергей Павлюченко обнародовал неофициальную информацию, согласно которой напряженные прямые переговоры все же прошли.

По словам аналитика, Рэтклифф предупредил Путина: США могут заблокировать южные порты РФ и ударить по их экспорту. В ответ глава Кремля отклонил мирные предложения Америки и выдвинул свои жесткие условия для портового и энергетического перемирия.

Диктатор потребовал от Украины прекратить удары по территории РФ на расстояние более 200 км от линии фронта, а также остановить атаки на нефтеперерабатывающие заводы, гражданскую инфраструктуру и логистику оккупированного Крыма.

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Как отмечает Павлюченко, глава ЦРУ также передал разведданные о подготовке в России скрытой мобилизации в объеме 350-450 тысяч человек и предостерег от любых провокаций против стран НАТО, в частности, Балтии и Северной Европы. Ретклифф отметил готовность США защищать Альянс военным путем. Со своей стороны Путин заявил, что РФ не планирует полномасштабную мобилизацию, поскольку имеет «достаточные резервы».

Путин подписал секретные указы в день визита директора ЦРУ — что известно

На фоне приезда американского высокопоставленного чиновника российский президент подписал ряд документов, часть из которых скрыли. Издание The Moscow Times со ссылкой на официальный российский портал правовой информации сообщило о публикации трех открытых указов от 25 августа (документы №608-610, касающиеся смены посла в Ираке и состава комиссий по делам ветеранов).

В то же время, указы под номерами 605, 606 и 607 были полностью засекречены и исчезли с портала. Журналисты отмечают, что предыдущий документ №604 разрешил российским властям забирать под «временное управление» любые предприятия, если их владельцы не обеспечили надлежащую защиту от атак БПЛА.

Указы Путина / © The Moscow Times

Визит директора ЦРУ в РФ — что говорят эксперты

Как отмечает The Washington Post, эта редкая поездка главы разведки США прошла в очень напряженное время для Америки и России, когда Киев и Москва усилили взаимные удары. Кроме того, журналисты подтвердили подлинность видео из Москвы: на нем дипломатический кортеж проезжает мимо российского Минобороны.

Аналитики The Post считают, что США могли поднять вопрос о возможной агрессии РФ против стран Балтии и НАТО. Другая вероятная тема — конфликт на Ближнем Востоке, где интересы Вашингтона и Москвы расходятся, особенно из-за передачи Россией разведданных Ирану.

Эксперты рассматривают несколько ключевых сценариев по поводу цели тайного визита.

«Руководители ЦРУ не едут в Москву, если им не нужно о чем-нибудь спросить. Они не едут в Россию, если это не важно», — подчеркнул эксперт по России Глен Говард в комментарии для «Радио Свобода».

Политолог Владимир Фесенко считает, что главной темой были жесткие предупреждения о рисках эскалации. По его мнению, Вашингтон обеспокоен тем, что Россия может использовать дополнительные мобилизационные ресурсы для проверки реакции НАТО на восточном фланге, создавая угрозу «второму фронту».

Военный обозреватель Иван Тимочко акцентирует внимание на иранском факторе и стабильности нефтяного рынка, которые критически важны для администрации Дональда Трампа накануне выборов в США. Эксперт предполагает, что Вашингтон мог потребовать от Москвы ограничить военное разведывательное сотрудничество с Тегераном во избежание искусственного дефицита нефти. Также эксперты не исключают, что стороны обсуждали дальнейший обмен заключенными гражданами США.

После визита главы ЦРУ в Москву его самолет подал сигнал бедствия — что известно

Делегация прилетела не на правительственном самолете, а на военном транспортнике C-17A Globemaster III. В Defense Express объяснили, что это более безопасно: борт имеет защиту от ракет и может перевозить бронемашины для дипломатов. И действительно, впоследствии в Москве был замечен такой дипломатический кортеж.

По данным ресурса The Daily Baku и болгарского издания Fakti, на обратном пути над Европой самолет подал экстренный код Squawk 7700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации на борту. Транспортник якобы развернулся и совершил посадку на военной базе в Германии.

Код 7700 может означать любую опасность: от технической неисправности до медицинской проблемы в экипаже. Никакие крупные американские СМИ или официальные ведомства пока не подтвердили факт аварийного сигнала или то, находился ли сам Джон Рэтклифф на борту в этот момент.

Напомним, что 24 августа в Москву прибыл представитель Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер.

После встречи с Сергеем Лавровым архиепископ Галлахер отметил важность дипломатии и диалога. Он подчеркнул, что четырехлетняя российско-украинская война продолжается, приводит к новым жертвам и еще больше усложняет предстоящее примирение.

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