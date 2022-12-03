Зачем ЕС ограничил цены на российскую нефть: объяснение от Госдепа США

Это сократит доходы Путина на войну против Украины.

Потолок цен на российскую нефть был введен для сокращения доходов, которые президент РФ Владимир Путин получает во всем мире для продолжения войны против Украины.

Об этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала журналистам, пишет "Радио Свобода".

"Целью здесь является то, чтобы по мере того, как Европа отвыкает от российской нефти и накладывает на нее определенные ограничения, мы коллективно продолжали сокращать доходы, которые Путин получает от нефти, не только в Европе, но и во всем мире", – пояснила Нуланд.

Она добавила – когда ряд государств устанавливают ограничение цены, то и другие страны, импортирующие российскую нефть и оплачивающие сегодня 85 или 90 долл., не захотят страховать контракты на сумму свыше 60 долл.

Заместитель госсекретаря отметила, что это будет иметь двойной эффект.

"Это нужно для того, чтобы удержать на рынке российскую нефть, которая нам нужна для того, чтобы цены не выросли в результате сокращения предложения. А также – чтобы снизить цену, которую все готовы платить за российскую нефть", – пояснила Нуланд.

Что известно о потолке цен на нефть из РФ

Совет Евросоюза 3 декабря принял решение о введении ограничения цен на российскую сырую нефть, транспортируемую по морю. Лимит установили на уровне 60 дол. за баррель. Уровень еще может корректироваться в зависимости от развития рынка.

Это означает, что 32 государства мира (27 стран ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия) будут предоставлять услуги, связанные с российской нефтью, только если ее закупили по цене 60 дол. или ниже. В частности, в услуги входит обязательное страхование перевозок.

По информации издания Financial Times, Россия уже придумала схему обхода нефтяных ограничений и для этого формирует "теневой флот". Так, РФ приобрела более 100 судов для транспортировки нефти.

ЕС ограничил цену на российскую нефть: как это отразится на рынке - Андрей Закревский

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