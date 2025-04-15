Зачем "коалиция желающих" встречается в Турции: Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В Турции 15 и 16 апреля проходит встреча «коалиции желающих» с участием представителей Украины, Франции, Великобритании и Турции. Главная тема встречи — безопасность в Черном море, но о мирных переговорах с Россией речь пока не идет.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.

«Обсуждают разные форматы коалиции желающих в эти два дня на площадке наших турецких коллег. Там будут представители Европы, как это было решено на саммите в Париже. Это Британия, Франция, обязательно присутствуют Украина и Турция. Военные проговаривают именно вопросы безопасности в Черном море», — уточнил президент.

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Он подчеркнул, что на встрече в Турции не будет подниматься вопрос мирных переговоров с россиянами.

«Это абсолютно две разные вещи. Мирные переговоры и наши гарантии безопасности. Гарантии безопасности — это вопрос о контингенте, присутствии западных партнеров в небе, море, на земле. Это называется коалиция желающих. У нас были встречи уже в Европе — в Париже, Лондоне, Брюсселе. Теперь есть встреча в Турции, потому что мы говорим о присутствии контингента в море», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Турция может сыграть серьезную роль в будущих гарантиях безопасности по Черному морю.

«Это не о прекращении войны, к сожалению, это о том, что будет после прекращения огня. Гарантии безопасности для Украины, частью которых является присутствие военных, в частности в Черном море. Вот это обсуждается», — подчеркнул президент.

По его словам, это очень важно для украинских населенных пунктов на побережье Черного моря, а также для безопасности черноморских портов и свободного судоходства.

«Это немного о разных вещах. То есть, обсуждается в Турции не мирная инициатива, не переговоры между Украиной и Россией. Россияне пока не хотят никаких переговоров. То есть, мы говорим о гарантиях безопасности», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, инициированная Великобританией и Францией «коалиция желающих» рискует остановиться. Причина — отсутствие четких гарантий безопасности со стороны США.