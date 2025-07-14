Зачем Лавров уехал в КНДР: объяснение журналиста

Кем чен Инъя и Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно посетил КНДР. Визит не был связан только с открытием курорта Вонсан. Глава российского МИД приехал «за железом» и не только.

Об этом рассказал журналист и ведущий 24 Канала Роман Цымбалюк.

Зачем Лавров уехал в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 июля посетил Северную Корею. Там он встретился со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи, а затем с диктатором Ким Чен Ином. Интересно, что в КНДР уехала и представитель российского МИД Мария Захарова.

Реклама

Ранее на переговоры с Ким Чен Ином ездил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, однако на этот раз его у делегации не было.

Они могут договариваться об обмене военными технологиями. Уже в СМИ говорилось, что Россия может передать им технологию Шахедов. В конце концов, там все сводится к «железу» и продолжению войны», — отметил Роман Цымбалюк.

Также россияне могли уехать, чтобы договориться о поставках новых партий снарядов или другого оружия в Россию. Северная Корея не скрывает, что снабжает Москву оружие, в противоположность тому же Китаю, который до сих пор убеждает мир, что ничего подобного России не придавал.

Однако Пекин не просто посылал и посылает в Россию товары двойного назначения и необходимую электронику, но может курировать ее сотрудничеством с КНДР.

Реклама

Не думаю, что Китай просто наблюдает. Я солидарен с мнением, что без согласия Пекина КНДР не пошла бы на отправку боеприпасов и баллистики в Россию», — отметил Цымбалюк.

Напомним, РФ активизировала попытки получить военную помощь от Северной Кореи, что особенно проявилось во время недавней поездки главы МИД Сергея Лаврова в КНДР. Не исключено, что Пхеньян может отправить еще больше солдат в РФ, которые будут еще непосредственно участвовать в боевых действиях.

Визит Лаврова в Пхеньян стал первым с 2009 года. Аналитики отмечают, что он подчеркнул растущую зависимость Москвы от северокорейского режима, особенно в контексте потребности в живой силе и инженерных ресурсах.

Не исключено, что КНДР может отправить еще больше солдат, которые будут участвовать в боевых действиях более напрямую.

Реклама