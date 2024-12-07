Зачем Лукашенко попросил у Путина ракету "Орешник": в ISW дали объяснение

Белорусский диктатор Александр Лукашенко попросил у своего российского коллеги Владимира Путина баллистическую ракету "Орешник", чтобы разместить ее на территории РБ. Все это похоже на усиленное бряцание Кремлем "ядерной дубиной".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что "фюрер" Путин похвастался своей новой ракетой и российским ракетным потенциалом во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому пропагандисту также попытался позиционировать удар "Орешника" по Днепру 21 ноября как готовность Москвы использовать любые средства, чтобы не допустить стратегической победы Запада над Россией.

По оценкам ISW, кичливость Кремля ракетой "Орешник" вряд ли свидетельствует о разработке особо новых средств для глубокого удара. Также возможно размещение в Беларуси этой баллистики не увеличивает риски ударов ракетами средней дальности по Украине или странам НАТО.

"Размещение ракет "Орешник" в Беларуси существенно не изменяет угрозу для Украины и НАТО, ведь российские военные уже давно имеют ядерное оружие на материковой части России и в Калининградской области, что способно нанести удар по целям в Украине и НАТО. Войска РФ регулярно запускают по Украине баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты Х-101, способные переносить ядерные боеголовки", — говорится в отчете.

Американские специалисты отмечают, что РФ продолжает продвигать свои стратегические усилия по де-факто аннексии Беларуси и дальнейшему расширению присутствия российских военных на территории страны через механизм Союзного государства.

В свою очередь Лукашенко, вероятно, пытается сохранить суверенитет Беларуси перед Москвой и отстаивает мнение, что Минск должен контролировать размещенное на территории страны российское оружие. Также белорусский диктатор таким образом пытается сохранить суверенитет страны внутри Союзного государства и укрепить свою переговорную позицию против дальнейшей интеграции в рамках этого объединения.

"Лукашенко уже давно пытается соревноваться с Кремлем, чтобы определить, сможет ли Минск установить контроль над российскими военными активами. Например, как размещены в Беларуси новейшие системы противовоздушной обороны С-400. Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович так же безосновательно утверждал, что только Лукашенко может отдать приказ об использовании размещенного в стране российского тактического ядерного оружия", — говорится в отчете.

В то же время, говорят в ISW, Лукашенко заявил, что военнослужащие РФ продолжат эксплуатировать систему "Орешник" в Беларуси. Это указывает на то, что Москва сохранит контроль над любыми баллистическими ракетами этого типа, развернутыми на территории союзного государства.

Напомним, аналитики Института изучения войны объяснили, зачем Россия ударила ракетой "Орешник" по Украине. В частности Москва пытается усилить информационные операции, чтобы отвлечь партнеров от поддержки Украины.

Читайте также:

Не страшнее «Кинжала»: авиационный эксперт об особенностях «Орешника»

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.