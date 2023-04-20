Зачем Лукашенко встречался с Пушилиным: оппозиционер описал "концепцию", которую избрал лидер РБ

В частности, речь идет о получении профита Лукашенко от того, что белорусские строительные бригады восстанавливают инфраструктуру в оккупированном Мариуполе за деньги РФ.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с предводителем "ДНР" Денисом Пушилиным, потому что Россия его дожимает, а также из-за денег.

Такое мнение белорусский оппозиционный общественный деятель, организатор "Белого легиона" Сергей Бульба выразил в эфире телеканала "Freeдом".

"На самом деле ситуация с признанием всех этих земель, которые Россия считает сегодня своими, у Лукашенко постоянно проблемы. За Абхазию он требовал от Путина 5 млрд, а Путин считал, что он как союзник должен признать просто так. Они в этом точно не сходились", – обратил внимание оппозиционер.

Он объяснил, что означает встреча Лукашенко с Пушилиным.

"Я бы охарактеризовал эту встречу так, что Лукашенко окончательно выбрал для себя концепцию, что без победы России будущего у Лукашенко и его семьи нет. Все варианты, которые он попробовал, не работают. Запад окончательно от него отвернулся, поэтому Лукашенко сегодня действует уже исключительно в угоду России", – рассказал Бульба.

Он также прокомментировал решение МИД Украины о вызове украинского посла в Беларуси Игоря Кизима для консультаций, ошибочно назвав это "отзывом посла".

"Я очень рад, что наконец Украина отозвала своего посла, потому что это вызвало диссонанс – с белорусской территории летят ракеты, а Украина пытается сохранить хорошие отношения", – сказал общественный деятель.

"Лукашенко – откровенный предатель, он просто любит деньги и он там, где есть возможность что-то получить. С Пушилиным мы понимаем, что, во-первых, это сигнал для России. То есть Россия его все-таки дожимает. Второе, что его интересует, это снова деньги", — подчеркнул Бульба.

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Он обратил внимание, что белорусские строительные бригады уже ездят в оккупированный Мариуполь восстанавливать инфраструктуру и возводить дома.

"Лукашенко рассчитывает, что эти "республики" "ДНР и ЛНР" получат российский бюджет, который им нужно помочь реализовать. Белорусские продукты можно было найти не только в Киеве, но одновременно и в Крыму, и в "ДНР" и "ЛНР". Сейчас идет разговор о получении профита Лукашенко", – объяснил белорусский оппозиционер.

Напомним, Лукашенко встретился с Пушилиным 18 апреля в Минске. Провластные белорусские СМИ информировали, что самопровозглашенный президент предложил "помочь ДНР" и интересовался делами на фронте.

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