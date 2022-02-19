"Зачем нам санкции против России после бомбежки?": Зеленский рассказал о споре с лидером ведущей страны

Президент Украины поспорил о санкционной политике.

Власти Украины имеют другое видение применения санкций в случае агрессии России, чем ведущие страны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции безопасности 19 февраля.

"Однажды у нас был спор с одним из лидеров ведущих стран. И мы спорили о санкционной политике. У нас разное видение применения санкционной политики в случае агрессии со стороны России. Нам говорят — у вас есть несколько дней, и начнется война. Я говорю, окей, примените сегодня санкции Да, но мне говорят, что будут применять санкции, если будет война. Я говорю, окей, но вы мне говорите, что 100% война будет за несколько дней, то чего вы ждете? Нам не нужны ваши санкции после того, как будет бомбардировка, или как будут стрелять по нашему государству, или если у нас не будет больше границ, или не будет экономики, будут оккупированы части нашего государства. Зачем нам эти санкции? Это о чем?", — рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что мир в Украине нужен миру.

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