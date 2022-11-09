Зачем Папа Римский озвучивает раздражающие украинцев заявления: объяснение Арестовича

Папа Римский может быть вовлечен в переговоры по обмену пленными, поэтому не позволяет себе резко критиковать РФ.

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил неоднозначные заявления Папы Римского Франциска, которые вызвали недоумение, а то и возмущение украинцев. По мнению Арестовича, это связано с тем, что Папа может быть вовлечен в процесс обмена пленными.

Об этом он заявил в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович заявил, что не может подтвердить на 100% участие Франциска в переговорах по обменам.

"Но с этой точки зрения можно сделать переоценку словам Папы (по войне в Украине. – Ред.), которые, по моему мнению, тяготеют к балансу. Если бы он не был вовлечен в процесс обмена, то это одна история. А если он действительно привлечен, то понятно, почему он говорит такие слова", – говорит советник ОП.

Он отмечает, что человек, вовлеченный в процесс переговоров, не может быть резким в оценках.

"Ни один посредник не может этого делать. Он должен быть толерантным. Поэтому у меня вопрос: вы хотите, чтобы он давал резкие оценки, или чтобы люди из "Азовстали" и все остальные пленники вернулись домой", – подытожил советник Офиса.

Ранее сообщалось, что Папа Римский принимал участие в переговорах по освобождению защитников "Азовстали". Как оказалось, он участвовал в наибольшем обмене пленными между Украиной и РФ, во время которого удалось освободить более 200 защитников Мариуполя.

Позиция Папы Римского: плюсы и минусы

Так, недавно понтифик сказал, что считает россиян "великим народом" и не верит в жестокость граждан РФ по отношению к Украине

Также он заявлял, что не считает войну в Украине противостоянием добра и зла, и предполагал, что РФ могли спровоцировать.

Кроме того, по мнению Франциска, война в Украине является "Третьей мировой". В то же время понтифик уверен, что жертвой является не только наше государство. По его мнению, война в Украине отвернула внимание на проблему голода в мире.

В то же время, Папа Римский неоднократно критиковал Путина и призвал РФ прекратить "поток насилия и смерти" в Украине.

Российские ракетные удары по украинским городам Франциск назвал "безжалостными".

Намекая на пропаганду РПЦ и патриарха Кирилла, поддерживающих убийства украинцев, Франциск призвал не оправдывать войну религией.