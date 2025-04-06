Зачем переговорщик Путина приезжал в США: есть ли еще шанс на перемирие до 20 апреля

Кирилл Дмитриев / © Associated Press

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Вашингтон посетил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, назначенный Путиным одним из переговорщиков по войне РФ против Украины. Он встретился с посланником американского президента Стивом Виткоффом.

Об этом сообщает The Guardian.

Пока неизвестно, что именно обсуждали Дмитриев и американские чиновники во время встречи. Однако известно, что он поддерживает тесные связи с командой Дональда Трампа с момента выборов в 2016 году.

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«Сегодня воспрепятствует возобновлению конструктивного сотрудничества стоят многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряжения. Эти силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея ни денег, ни ресурсов», — написал Дмитриев в Telegram.

По всей видимости, переговорщик Путина имел в виду Украину и ее западных союзников.

«Наше суждение состоит в том, что Путин продолжает обманывать, продолжает тянуть время… Он продолжает бомбить Украину. Ее гражданское население. Ее энергоносители. Мы видим вас, Владимир Путин. Мы знаем, что вы делаете», — прямо заявил глава МИД Британии Дэвид Лемми.

«Оптимизм по поводу потенциальных переговоров давно исчез. Как свидетельствуют украинские и западные эксперты, растет опасения нового российского наступления весной и летом», — отмечают журналисты.

CNN подчеркнули, что неизвестно, с кем встречался Дмитриев во время пребывания в США. Знакомый источник сообщил, что ожидается больше встреч между США и Россией, но неясно, где и когда они состоятся.

Также там отметили слова переговорщика Дмитриева, что определенные гарантии безопасности для Украины «могут быть приемлемыми» после переговоров на высоком уровне в Белом доме в попытке возобновить мирные переговоры, зашедшие в тупик.

Напомним, во время переговоров в Саудовской Аравии российская сторона пытается всячески демонстрировать, что она имеет более успешное положение и диктует свои правила.

Кремль, по данным западных СМИ, выдвинул следующие требования:

прекращение предоставления какой-либо иностранной военной поддержки и обмена разведывательными данными из Украины

ограничение численности Вооруженных сил Украины и международного признания четырех украинских областей, незаконно аннексированных Россией в 2022 году.