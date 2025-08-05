Зачем посланник Трампа едет в Москву: The Telegraph раскрыл спецзадание Уиткоффа

Стив Уиткофф должен раскрыть слабые места Путина / © Associated Press

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Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф готовится к очередной поездке в Россию. На фоне приближения установленного Трампом срока прекращения огня в Украине, Уиткофф намерен заложить основы для мирного будущего. Однако он должен использовать миротворческие переговоры, чтобы продемонстрировать силу и раскрыть слабости Путина.

Об этом пишет The Telegraph

Вызов для Уиткоффа

В прошлом визиты Стива Уиткоффа в Россию создавали напряжение. Ранее он заявлял, что любит Владимира Путина и не считает его «плохим парнем», а после встречи в апреле 2025 года даже выражал готовность передать России все пять незаконно аннексированных регионов Украины. Это вызвало серьезную обеспокоенность как в Администрации Трампа, так и в Киеве.

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На этот раз Уиткофф не должен подвергаться «мирной» риторике Кремля. Вместо того чтобы реагировать на разговоры об экономическом сотрудничестве, он должен четко продемонстрировать намерение США ввести более строгие санкции, если война будет продолжаться. Потенциальное смягчение ограничений может быть связано только с подписанием всеобъемлющего мирного договора.

Инструменты давления и оговорки для Кремля

Стива Уиткоффа могут вооружить детали двухпартийного закона Sanctioning Russia Act of 2025, разработанного республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блументалем. Этот законопроект предусматривает масштабные ограничительные меры против российских банков и поддерживающих войну институтов, а также грозит ввести 500-процентные тарифы на российские нефть, газ и уран.

Кроме того, Уиткоффу следует указать на менее известные тактики обхода санкций, которые использует Россия. Среди них — подключение Росатома к системе SWIFT, использование региональных банков для доступа олигархов к западной финансовой системе и продолжающиеся поставки российской древесины в американские порты. Разоблачение этих схем может разрушить уверенность Москвы в своей безнаказанности.

Издание также отмечает, что посланник Трампа должен предупредить о мерах, которые могут быть предприняты в ответ на любую эскалацию со стороны РФ. В частности, США должны подчеркнуть необходимость обеспечения безопасности украинских ядерных объектов и предупредить, что провокации на Запорожской АЭС могут привести к активации 5-й статьи НАТО. Безжалостные атаки на украинские города лишь ускорят предоставление Украине американских ракет дальнего радиуса действия и ослабят ограничения на их использование по российским целям.

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Несмотря на уверенность России в своих силах, ее военная экономика стоит на грани рецессии, а значительные потери военных не могут продолжаться до бесконечности.

«Сильный месседж от Уиткоффа может сделать российского тирана более уязвимым, чем когда-либо», — заключает The Telegraph.

Напомним, по мнению политолога Игоря Рейтеровича, главная цель визита Уиткоффа — получить от президента России Владимира Путина какое-нибудь сообщение и передать его американскому президенту Дональду Трампу.