Зачем Путин отправил Лукашенко и Лаврова в Африку: эксперт дала ответ

Президент России Владимир Путин пытается заручиться поддержкой стран Африки в ООН в вопросе войны в Украине. Именно с этим связаны поездки его белорусского союзника Александра Лукашенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Зимбабве и Эсватини.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова.

"Не Лукашенко это начал, перед этим был визит Лаврова в бывший Свазиленд и неудачные попытки договориться о безвизовом въезде, поскольку безвиз получили только обладатели зеленых дипломатических паспортов, что ничего не означает. Соответственно, у Лаврова ничего не получилось, поэтому поехал Лукашенко в Зимбабве. Понятно, почему Африка - большинство африканских стран либо вообще не участвуют в заседаниях Генассамблеи ООН, либо воздерживаются по вопросу войны. Поэтому попытка перетащить их на свою сторону усиливается", - объяснила аналитик.

Курносова также напомнила, что Путин использует "антиимпериалистическую и антиколониальную риторику".

"Пытаясь захватить Украину, Путин рассказывает, что на самом деле вы все дураки, ничего не понимаете. На самом-то деле он "борется с империалистами против колонизации", пытаясь захватить Украину. Такая у него логика. Чтобы подкрепить этот тренд и перетащить каким-то образом часть африканских стран в зону своего влияния, эти поездки и совершаются. Иногда у них даже что-то получается, и не случайно те же "вагнеровцы" активны в Африке", - рассказала она.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на днях совершил официальный визит в Зимбабве. Лукашенко подарил подарившему президенту Зимбабве белорусский трактор с бантом. В аэропорту белорусского диктатора проводил почетный караул, в составе которого была коза.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров подписал соглашение о безвизе между РФ и маленькой африканской страной Эсватини. Впрочем, такая "роскошь" будет не для всех россиян, а только для владельцев "дипломатических и служебных паспортов".

"Очень рассчитываем, что наши друзья из Африканского союза в своих контактах с западными странами будут в полной мере учитывать реальное положение дел в Украине", - заявил Лавров во время визита.

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