Зачем Путин постоянно угрожает "Орешникам": эксперт оценил угрозу

Российский диктатор Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Путин заявляет о так называемом «трехдневном перемирии» и угрожает выбрать цели для гипотетического удара «Орешником», потому что пытается «играть на две стороны».

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире «Украинского радио».

«Это игра на две стороны. Давайте не забывать, что Путин при всем тотальном контроле, под которым он держит тот субъект международного права, который пока называется Российская Федерация, должен делать определенные вбросы для своих последователей, для своего охлаждения, показывая свое „миролюбие“ и якобы готовность к каким-то мирным переговорам», — говорит эксперт.

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Грабский напомнил, что Путин ведет гибридную войну. И применение риторики по использованию «Орешника» — это наглядный пример метода «кнута и пряника».

«Когда для одних кнут, для других пряник, но таким образом он пытается вести политику своего режима. Поэтому ничего удивительного в этом нет. С точки зрения кремлевской логики они абсолютно последовательны и соблюдают свои нормы и правила. То есть разговоры о перемирии звучали, звучат и будут звучать всегда, но только в выгодном РФ контексте», — отмечает аналитик.

По его словам, выбрать цели для «Орешника» в Киеве или где-нибудь — это очень сложная задача.

«И здесь можно повторить слова военного обозревателя Тома Купера: „Насыпаем и может где-нибудь попадем“. Это примерно из этой ситуации», — подытожил Сергей Грабский.

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Ранее российские пропагандисты заявили о приказе Путина по удару «Орешником» по Киеву в ответ на потенциальные атаки ВСУ в Москве.

В свою очередь аналитики назвали важные предвестники возможного удара «Орешником» по Киеву. В частности, авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, имеют ли эти угрозы под собой реальную почву.