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Зачем Путин предложил переговоры и сам их игнорирует: Зеленский объяснил
Президент Зеленский уверен, что всю шумиху вокруг переговоров в Турции Путин устроил лишь для того, чтобы избежать новых санкции США.
Российский диктатор Путин сам предложил переговоры, которые потом сам и проигнорировал.
Об этом заявил во время пресс-конференции в Турции.
Зеленский напомнил, что Пасхальное перемирие также инициировал лично Путин. И хотя россияне все равно нарушали режим тишины, количество атак на Пасху несколько уменьшилось. Также президент отметил, что Путин сам инициировал переговоры в Турции.
«Но он (сделал это — Ред.) для того, чтобы отсрочить сильные санкции американцев, хочет показать, что он конструктивен и готов к переговорам. Это позитив для всего мира, как бы мы ни относились лично друг к другу, но это надежда», — сказал глава государства.
Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, могут ли договориться о прекращении огня на переговорах в Стамбуле без участия Путина.