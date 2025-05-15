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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зачем Путин предложил переговоры и сам их игнорирует: Зеленский объяснил

Президент Зеленский уверен, что всю шумиху вокруг переговоров в Турции Путин устроил лишь для того, чтобы избежать новых санкции США.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Российский диктатор Путин сам предложил переговоры, которые потом сам и проигнорировал.

Об этом заявил во время пресс-конференции в Турции.

Зеленский напомнил, что Пасхальное перемирие также инициировал лично Путин. И хотя россияне все равно нарушали режим тишины, количество атак на Пасху несколько уменьшилось. Также президент отметил, что Путин сам инициировал переговоры в Турции.

«Но он (сделал это — Ред.) для того, чтобы отсрочить сильные санкции американцев, хочет показать, что он конструктивен и готов к переговорам. Это позитив для всего мира, как бы мы ни относились лично друг к другу, но это надежда», — сказал глава государства.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, могут ли договориться о прекращении огня на переговорах в Стамбуле без участия Путина.

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