Зачем Путин предложил переговоры и сам их игнорирует: Зеленский объяснил

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин сам предложил переговоры, которые потом сам и проигнорировал.

Об этом заявил во время пресс-конференции в Турции.

Зеленский напомнил, что Пасхальное перемирие также инициировал лично Путин. И хотя россияне все равно нарушали режим тишины, количество атак на Пасху несколько уменьшилось. Также президент отметил, что Путин сам инициировал переговоры в Турции.

Реклама

«Но он (сделал это — Ред.) для того, чтобы отсрочить сильные санкции американцев, хочет показать, что он конструктивен и готов к переговорам. Это позитив для всего мира, как бы мы ни относились лично друг к другу, но это надежда», — сказал глава государства.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, могут ли договориться о прекращении огня на переговорах в Стамбуле без участия Путина.