Зачем Путин провоцирует НАТО в небе: экс-глава Альянса назвал три цели

Президент России Владимир Путин и НАТО / © ТСН.ua

Регулярные вторжения российских самолетов и дронов в воздушное пространство стран НАТО не являются случайными — у Кремля есть три конкретных цели. Такие действия России требуют более жесткой реакции со стороны Альянса.

Об этом в колонке для Bloomberg написал адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО Джеймс Ставридис.

«Путин, похоже, стремится достичь трех целей этими вторжениями: получить тактическое понимание реакций Альянса; уменьшить количество доступных самолетов и сенсоров, которые сейчас защищают Украину; а также посеять разногласия в Альянсе относительно того, насколько решительно следует реагировать на российские самолеты. Пришло время его остановить», — подчеркнул Ставридис.

Он акцентировал, что сам только перехват российских истребителей не дает нужного эффекта.

По словам экс-командующего, у НАТО есть ряд вариантов для усиления обороны. В частности, речь идет о постоянном патрулировании восточного фланга Альянса самолетами дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS, способными вовремя обнаруживать цели, летающие на низкой высоте. Дополнительно к силам быстрого реагирования в Германии и Испании могут быть привлечены новейшие истребители — от F-35 и Eurofighter до шведских Gripen и американских F-15 Strike Eagle и F-18 Hornet.

Имея более 3000 самолетов, что в четыре раза превышает авиапарк России, НАТО способно поддерживать эффективное воздушное патрулирование под контролем системы AWACS, уменьшая зависимость от наземных дежурных сил.

Ставридис также советует учесть украинский опыт борьбы с беспилотниками: наряду с классическими средствами должны применяться физические барьеры, дроны-перехватчики, дешевые системы направленной энергии и средства РЭБ.

Кроме того, по мнению адмирала в отставке, НАТО должно заранее предупредить Россию, что дальнейшие инциденты в воздухе вызовут более жесткий ответ, вплоть до сбивания как дронов, так и пилотируемых самолетов.

«Простое сопровождение российских истребителей каждый раз домой не заставит Кремль обратить внимание. Долгосрочный план НАТО должен предусматривать полную бесполетную зону над Украиной, но уже сейчас следует начать полноценный военный ответ на российские воздушные вторжения — как беспилотные, так и пилотируемые», — резюмировал Ставридис.

Напомним, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Премьер-министр Кристен Михал объяснил, что самолеты не были сбиты, потому что для применения силы существуют определенные параметры. Он добавил, что консультации с союзниками по НАТО прояснят, как действовать в следующий раз.

Заметим, 22 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил Россию, что все ее объекты, которые войдут в воздушное пространство страны, будут сбиваться.

В тот же день и глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила, что ее страна и НАТО готовы реагировать на нарушение воздушного пространства Альянса. Купер подчеркнула: «Если потребуется останавливать самолеты, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем».

Министр обороны Швеции Пол Йонсон также заявил, что его государство готово применить силу в случае необходимости и будет сбивать российские истребители, которые нарушат воздушное пространство страны.