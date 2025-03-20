Зачем Путин винит Украину в нарушениях прекращения огня: в ISW назвали планы "фюрера"

Российский президент-диктатор Владимир Путин создает путаницу по прекращению огня. "Фюрер" обвиняет Украину в нарушениях до официального введения соглашения – хотя детали еще не согласованы.

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ) в своем отчете.

"В кремлевском отчете о телефонном разговоре между Путиным и Трампом 18 марта отмечено, что Путин "немедленно отдал российским военным" приказ, который "соответствовал" его "положительному ответу" на предложение Трампа о временном прекращении огня", — цитируют американские специалисты российских пропагандистов.

Между тем, в ISW вспомнили: россияне сообщали, что после того, как Трамп поговорил с Путиным, хозяин Кремля якобы отдал приказ войскам прекратить атаки по украинской инфраструктуре. Кремль заявил, что якобы уничтожил находившихся в воздухе своих беспилотников. В свою очередь Украина, по заявлениям Москвы, якобы в тот же вечер атаковала с помощью БПЛА территорию РФ.

Аналитики подчеркивают, что заявления РФ о якобы соблюдении режима прекращения огня от ударов по украинской энергетической инфраструктуре, а нарушения Киевом соглашения, неточны, потому что обе страны еще официально не выполнили соглашение.

В ISW отмечают, что такие заявления Кремля пытаются использовать отсутствие ясности относительно деталей прекращения огня для манипуляций, обвиняя Украину в нарушениях до вступления соглашения в силу, что свидетельствует о потенциальном использовании подобных тактик в будущем.

"Кремль отрицает заявления Трампа по поводу его телефонного разговора с Путиным 18 марта. В российском отчете говорится, что Путин призвал прекратить всю иностранную военную помощь Украине, тогда как Трамп утверждал, что этот вопрос вообще не поднимался", — отмечают в отчете.

Напомним, в Кремле разразились возмущениями, потому что якобы "нежелание украинского руководства соглашаться на соглашение". Мол, это "явно и вызывает беспокойство" в РФ.

Читайте также: