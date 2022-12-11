Зачем Путин заговорил о "затяжной войне" в Украине: объяснение политолога

Эксперт считает, что Путин блефует и хочет договориться с Западом.

Говоря о затяжной войне в Украине, российский диктатор Владимир Путин пытается шантажировать Запад, чтобы склонить к переговорам.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, передает "Апостроф".

Также читайте Путин рассматривает вариант нанесения превентивного ядерного удара - Bloomberg

"Похоже, что Путин хочет договориться с Западом, в частности, заявления о подготовке к затяжной войне, были адресованы Западу, надеясь, что он устанет от войны и начнет с Путиным договариваться", — считает Фесенко.

Политолог предполагает, что диктатор пытается повторить историю с Минскими соглашениями, но сразу "надавить" на Украину и принудить к выполнению невыгодных для нас обязательств.

"К сожалению, эти соглашения подписывались под военным давлением России, когда был риск продолжения российского наступления. А сейчас наши войска освобождают украинские территории, а не наоборот. Но Путин хочет повторить этот кейс, эту комбинацию с соглашениями, но так, чтобы не повторять и собственных ошибок. Но мы этого не позволим", – подытожил эксперт.

Ранее Владимир Фесенко объяснил, что Путин хочет замораживания боевых действий и сохранения под контролем оккупированных территорий.

Напомним, Путин 7 декабря заявил, что война в Украине может затянуться на длительный срок. Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Путин готовит россиян к затяжной, изнурительной войне в Украине.

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что России не хватит ресурсов для ведения затяжной войны.

Читайте также:

Застанет ли Путин трибунал за свои зверские преступления против Украины