Зачем Путин заявил о "нелегитимности" Зеленского: объяснение аналитиков

Диктатор обезобразил украинскую Конституцию и наше законодательство, чтобы продвинуть информационную операцию Кремля.

Президент РФ Владимир Путин продолжил попытки представить Владимира Зеленского "нелегитимным" президентом Украины и определил Верховную Раду в качестве легитимного субъекта, с которым Кремль может вести переговоры вместо Зеленского.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Недавние заявления Путина направленные на то, чтобы запутать законность продленного срока Зеленского путем искажения украинской Конституции и украинских законов. Путин продолжал утверждать, что Зеленский является "нелегитимным" лицом, которое "узурпировало" власть в Украине, поскольку украинская Конституция не разрешает украинскому президенту продлевать свой срок свыше пятилетнего срока. 7 июня Путин заявил, что в условиях военного положения полномочия Верховной Рады продлены, а президентские полномочия должны быть переданы спикеру Рады в соответствии со статьями 109, 110 и 111 Конституции Украины", — говорится в отчете.

Путин ссылается на эти статьи, чтобы предположить, что продленный срок полномочий Зеленского является "незаконным" и что Верховная Рада является единственным органом, который может взять на себя власть, если Зеленский уйдет в отставку, будет объявлен об импичменте или другим образом покинет должность.

Путин заявил, что в Конституции Украины нет упоминания о продлении срока президентства Украины, но это заявление игнорирует украинскую законодательную базу о военном положении.

"Сосредоточенность Путина на легитимизации Верховной Рады и ее спикера вместо Зеленского подчеркивает цель российских операций о дестабилизации ситуации. ISW неоднократно оценивал, что недавние российские информационные операции имеют целью посеять многочисленные разногласия между украинским народом, военными, военным руководством и политическим руководством, и международную поддержку решения Зеленского и Украины оградиться от российского вторжения", — добавили аналитики.

Напомним, Владимир Путин во второй раз за последние десять дней поставил под сомнение легитимность президента Владимира Зеленского. Украинские власти настаивают, что его утверждения не соответствуют действительности, и называют их информационной спецоперацией, направленной против законных руководителей государства, противостоящих агрессии.

"По большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, то надо бы отменить тогда закон о военном положении — и все. И провести выборы. Но не захотели это делать по ряду обстоятельств", — считает Путин.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уже прокомментировал высказывания Путина и подчеркнул, что президентом Украины до завершения военного положения будет оставаться Зеленский.

Действующие в Украине законы запрещают в условиях военного положения вносить изменения в Конституцию, проводить всеукраинские и местные референдумы, а также любые — президентские, парламентские или местные — выборы.

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