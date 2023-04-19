Зачем Путину сдался Медведчук и что будет делать коллаборант дальше: объяснение политолога

По мнению Фесенко, Путину нужен Медведчук, ведь других серьезных экспертов по Украине у него нет.

"Кум Путина" Виктор Медведчук снова появился в российском информационном поле, ведь должен оправдывать все преступления, совершенные россиянами в Донбассе.

Об этом заявил известный украинский политолог Владимир Фесенко, передает FREEДОМ.

"Для него Путина Медведчук — это не просто уже чемодан без ручки, по известному выражению "и нести неудобно, и выбросить жалко". Он все-таки приберегает его, поскольку других серьезных экспертов по Украине у него нет. Наверное, Януковичу, Азарову он доверяет гораздо меньше. ...Для Путина, пожалуй, других специалистов по Украине не осталось. Поэтому для него Медведчук – это такая последняя затычка по Украине в политическом смысле”, – сказал Фесенко.

Политолог не берется прогнозировать, будет ли Медведчук участвовать в российских выборах, чтобы попасть в Госдуму, хотя, на примере других коллаборантов, не исключает такой вариант.

Эксперт отметил, что если раньше "кум Путина" хотя бы изображал роль украинского гражданина, украинского политика, то теперь произошел "окончательный разрыв".

"Медведчук просто отрабатывает номер. Все эти мантры об освобождении Донбасса, что Россия защищает Донбасс — мы видим, как защищает: она разрушает Донбасс. Когда эти "защитники", уголовники убивают детей на Донбассе. Вот с кем они воюют, они воюют не только из ВСУ, а с простыми гражданами, с теми, кого они должны защищать, они их убивают”, — подытожил Фесенко.

Напомним, что Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении обычаев войны. В сентябре прошлого года его обменяли на 200 украинских пленников.

На территории РФ Медведчук иногда делает разные пророссийские заявления, комментируя войну в Украине. В частности, он предлагал завершить войну в Украине по так называемому "корейскому плану": когда часть государства отдадут россиянам.

Недавно "кум Путина" Медведчук потребовал трибунала над Зеленским.

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