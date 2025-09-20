Зачем Россия провоцирует НАТО: в США назвали главную причину

Курт Волкер / © Associated Press

Истинная причина усиления атак России — ее слабость.

Об этом сказал американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в эфире «Киев24».

По его словам, Кремль не добивается успехов на фронте и пытается шантажировать НАТО, чтобы заставить его давить на Украину для завершения войны на выгодных для себя условиях.

Уолкер подчеркнул, что Россия, несмотря на ежедневные воздушные удары, не имеет никакого стратегического влияния на ситуацию на фронте.

«Они понимают, что они не продвигаются в Украине на фронте… Они надеются показать силу, когда они действительно в позиции слабости», — заявил дипломат.

По его словам, Кремль пытается испытать реакцию НАТО и посылает предупреждение, что война может эскалироваться, если Альянс не будет давить на Украину, чтобы та сдалась.

Волкер отметил, что ответ НАТО на действия России был «достаточно сильным». Он привел пример сбивания дронов в Польше и перехват истребителей МиГ в Эстонии. Однако, по мнению дипломата, этого недостаточно.

«Я верю, что нужно больше. Они должны посылать больше сигналов Путину, что они не будут терпеть такого рода испытания. И они не сдадут поддержку Украины», — подытожил Волкер.

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России для вручения ноты протеста. Глава МИД Маргус Тсахкна назвал этот инцидент «беспрецедентно дерзким». Известно, что три истребителя МиГ-31 летели над Финским заливом и находились там 12 минут.