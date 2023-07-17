Зачем Россия вышла из "зернового соглашения": Кулеба заявил о "голодных играх"

Министр предупредил о росте цен на продовольствие в Африке и Азии.

Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения", чтобы использовать это как инструмент давления на весь мир.

Такое мнение глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал в интервью CBS.

Кулеба отметил, что Россия медленно убивала "зерновое соглашение" от одного продления к другому.

"Вы должны знать, что в прошлом году, когда Черноморская зерновая инициатива была внедрена, мировые цены на продовольствие упали на 20%. Непродолжение соглашения означает, что цены по всему миру снова вырастут", — предупредил министр.

Он добавил, что этот рост цен будет ощутим в Африке и Азии. Кулеба назвал этот факт "результатом действий России".

Кулеба объяснил, что Россия "использует голод как инструмент", чтобы шантажировать весь мир и преследовать свои интересы. Глава украинского МИД призвал РФ "прекратить голодные игры".

Выход РФ из "зернового соглашения"

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил 17 июля, что "договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены". Он пообещал возвращение РФ к соглашению, когда будут выполнены требования страны-агрессора.

На этот факт отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что обсудит этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным в августе. Эрдоган считает, что Путин все-таки хочет продления "зернового соглашения".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готово продолжать действие "зернового соглашения" и дал распоряжение подготовить соответствующие официальные сигналы к ООН и Турции.

Новый каприз России - блокирует "зерновую сделку": реакция Евросоюза

Читайте также: