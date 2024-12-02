Зачем Шольц приехал в Киев: Bild назвало истинные намерения канцлера

Щельц хочет понять, как Зеленский оценивает ситуацию в Украине и на какие условия мира готово общество.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выяснить, к чему тот готов по мирным переговорам с Россией.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

В рамках своего визита в Киев Щольц хочет в "строго конфиденциальной беседе" понять, как Зеленский оценивает ситуацию в Украине и на какие условия мира готово украинское общество.

Также читайте Шольц рассказал Зеленскому, как он звонил Путину

"Ничто не должно решаться через головы украинцев", – сказал источник издания.

Отмечается, что поездка Шольца в Украину была запланирована еще до начала правительственного кризиса в Германии и раскола правящей коалиции. Канцлер хотел, чтобы его визит состоялся после выборов в США и до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа, которая состоится в январе.

Также сообщается, что Шольц с Зеленским посетили раненых украинских военных в киевском госпитале. Немецкий канцлер пообщался с бойцами.

Напомним, Шольц прибыл в Киев 2 декабря и анонсировал, что во время встречи с Зеленским объявит о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 млн евро.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Киев неожиданно прибыл канцлер Германии Олаф Шольц

Читайте также: