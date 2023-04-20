Зачем Столтенберг приезжал к Зеленскому: подробности визита генсека НАТО в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля посетил Киев с неанонсированным визитом. Приезд генсека Альянса состоялся в канун запланированного на 21 апреля заседания коалиции "Рамштайн", где будет обсуждаться военная помощь Украине.

ТСН.ua собрал подробности визита Столтенберга в Украину и его встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Утром в четверг генсек НАТО был замечен на Михайловской площади столицы, где он почтил память погибших украинских военных.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



NATO Секретари-Государств был замечен в Кыйв Индивидуальный предприниматель на июне 20 апреля получение tribute к falled Ukrainian soldiers на Сент-Майкл's quare in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) 20 апреля, 2023

Как объяснил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, речь идет об "абсолютно практическом визите", который должен зафиксировать, сколько и какого оружия еще нужно ВСУ. Также, по словам Подоляка, речь идет об "оценке украинского опыта в войне современного типа".

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Йенсом Столтенбергом. Они обсудили четыре вопроса — предстоящий саммит "Рамштайн", поставки оружия, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и гарантии безопасности для Украины.

Генсек Альянса отметил, что приехал в Киев с простым сигналом: НАТО стоит вместе с Украиной. Он подчеркнул, что российская агрессия должна быть остановлена, а также высказался в поддержку украинской формулы мира.

Столтенберг заявил, что будущее Украины в Альянсе. По его словам, это мнение разделяют все члены НАТО. Столтенберг не исключил участия Зеленского в предстоящем саммите НАТО.

Также генсек НАТО посетил Бучу. Увиденные последствия разрушений и военных преступлений России поразили Столтенберга.

Генсек НАТО в Буче / Фото: Анатолий Федорук

Генсек НАТО в Буче

О чем свидетельствует визит Столтенберга

Визит Столтенберга не означает, что Украина в ближайшее время станет членом Альянса. Такое мнение высказал политолог Андрей Вигиринский.

Как отметил политолог, Зеленский и Столтенберг, вероятно, будут обсуждать будущее Украины в НАТО, однако для практической реализации этого нужно закончить войну и нивелировать территориальные претензии России.

Эксперт добавил, что Столтенберг скоро покинет пост генсека НАТО, поэтому этот визит можно воспринимать как дипломатическое турне в государство, которое является партнером Альянса.

В свою очередь, военный аналитик Петр Черник в эксклюзивном интервью ТСН.ua обратил внимание, что визит генсека НАТО происходит, когда захлебывается наступление армии России, о котором говорили еще с прошлой осени.

"НАТО дает совокупный сигнал всему миру и прежде всего РФ, что Украина не останется сама, что никто от Украины не отвернулся и что у Украины есть перспективы вступления в НАТО", - подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, приглашение Украины в НАТО может состояться уже на следующем саммите, хотя для фактического членства в Альянсе "придется выполнить невероятно много домашней работы".

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