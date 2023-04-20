Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зачем Столтенберг приезжал к Зеленскому: подробности визита генсека НАТО в Украину

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
Просмотры
3761
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зачем Столтенберг приезжал к Зеленскому: подробности визита генсека НАТО в Украину

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Генсек Альянса и президент Украины обсудили четыре важных вопроса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля посетил Киев с неанонсированным визитом. Приезд генсека Альянса состоялся в канун запланированного на 21 апреля заседания коалиции "Рамштайн", где будет обсуждаться военная помощь Украине.

ТСН.ua собрал подробности визита Столтенберга в Украину и его встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Утром в четверг генсек НАТО был замечен на Михайловской площади столицы, где он почтил память погибших украинских военных.

Как объяснил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, речь идет об "абсолютно практическом визите", который должен зафиксировать, сколько и какого оружия еще нужно ВСУ. Также, по словам Подоляка, речь идет об "оценке украинского опыта в войне современного типа".

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Йенсом Столтенбергом. Они обсудили четыре вопроса — предстоящий саммит "Рамштайн", поставки оружия, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и гарантии безопасности для Украины.

Генсек Альянса отметил, что приехал в Киев с простым сигналом: НАТО стоит вместе с Украиной. Он подчеркнул, что российская агрессия должна быть остановлена, а также высказался в поддержку украинской формулы мира.

Столтенберг заявил, что будущее Украины в Альянсе. По его словам, это мнение разделяют все члены НАТО. Столтенберг не исключил участия Зеленского в предстоящем саммите НАТО.

Также генсек НАТО посетил Бучу. Увиденные последствия разрушений и военных преступлений России поразили Столтенберга.

Генсек НАТО в Буче / © Анатолий Федорук
Генсек НАТО в Буче / Фото: Анатолий Федорук
Генсек НАТО в Буче / ©
Генсек НАТО в Буче

О чем свидетельствует визит Столтенберга

Визит Столтенберга не означает, что Украина в ближайшее время станет членом Альянса. Такое мнение высказал политолог Андрей Вигиринский.

Как отметил политолог, Зеленский и Столтенберг, вероятно, будут обсуждать будущее Украины в НАТО, однако для практической реализации этого нужно закончить войну и нивелировать территориальные претензии России.

Эксперт добавил, что Столтенберг скоро покинет пост генсека НАТО, поэтому этот визит можно воспринимать как дипломатическое турне в государство, которое является партнером Альянса.

В свою очередь, военный аналитик Петр Черник в эксклюзивном интервью ТСН.ua обратил внимание, что визит генсека НАТО происходит, когда захлебывается наступление армии России, о котором говорили еще с прошлой осени.

"НАТО дает совокупный сигнал всему миру и прежде всего РФ, что Украина не останется сама, что никто от Украины не отвернулся и что у Украины есть перспективы вступления в НАТО", - подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, приглашение Украины в НАТО может состояться уже на следующем саммите, хотя для фактического членства в Альянсе "придется выполнить невероятно много домашней работы".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3761
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация