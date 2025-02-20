Трамп никогда не был сторонником Украины, зато давно увлекается властью в Кремле.

Стремясь договориться о мирном соглашении с агрессорской Россией, президент США Дональд Трамп переписывает историю вторжения Москвы к своему соседу. В этой версии Украина не жертва, а злодейка. В свою очередь президент Владимир Зеленский — "диктатор без выборов", который как-то сам начал войну и заставил Америку помочь.

Об этом говорится в материале The New York Times.

"Очерняя Зеленского и перекладывая вину за войну из Москвы на Киев, Трамп, похоже, создает предпосылку для отказа от поддержки союзника, который подвергается нападению", — отмечает автор статьи в NYT.

Отмечается, что обмен заявлениями между Трампом и Зеленским свидетельствует о том, насколько многое изменилось с инаугурацией нового президента в Вашингтоне. Даже для президента США, никогда не являвшегося поклонником Украины и давно восхищавшегося диктатором РФ Владимиром Путиным, измена, высказанная в адрес украинского лидера, вызвала удивление с обеих сторон Атлантического океана.

New York Times отмечает то, как Трамп искажает реальность. Отмечается, что Зеленский не уговаривал Вашингтон дать ему денег "на войну" — как это интерпретирует действующий глава Штатов, и что президент Украины был избран с большим преимуществом голосов 2019 на выборах, которые международное сообщество считало свободными и справедливыми, а не является "диктатором без выборов" — как заявил Тракт без выборов.

"В отличие от Путина, фактического диктатора, который оставался у власти в течение четверти века благодаря выборам, которые многие считали фарсом", — пишет NYT.

В статье акцентируют внимание на том, что нападение Трампа на президента Украины вызвало возмущение среди европейских лидеров, демократов в Вашингтоне и даже у нескольких республиканцев.

"Украина не "начала" эту войну. Россия начала ничем не спровоцированное и жестокое вторжение, унесшее сотни тысяч жизней. Дорога к миру должна быть построена на правде", — высказался бывший вице-президент Трампа Майк Пенс.

Чарльз М. Купперман, работавший заместителем советника Трампа по национальной безопасности во время его первого срока, сравнил действия президента с британским премьер-министром, пытавшимся задобрить Адольфа Гитлера, согласившись отдать ему часть Чехословакии.

"Имя Трампа запомнится в истории как художник капитуляции, как и Невилл Чемберлен", – подчеркнул Купперман в интервью.

Зато заявления президента США "в плане публичной жестокости против союзника" очень радуют власти РФ.

Издание пишет: когда Россия совершила свое полномасштабное вторжение в 2022 году, Трамп выразил мало соболезнования или поддержки Украине. Более того — фактически, за несколько дней до нападения господин он похвалил "гениальный" шаг Путина относительно давления на Украину.

"Теперь Трамп идет дальше, ставя под сомнение, законно ли Украина является пострадавшей стороной. Несколько раз за последние дни он выражал большую обеспокоенность из-за того, сколько людей было убито и какая часть страны была разрушена. Впрочем, делая это, он указывает на Зеленского, а не на Путина — как на автора".

Напомним, ранее издание The New York Times оценило, какие последствия может иметь соглашение президента США Дональда Трампа об окончании войны в Украине. Установление баланса между суверенитетом Украины и требованием Кремля относительно собственных "гарантий безопасности" обещает стать самой тяжелой частью переговоров.

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