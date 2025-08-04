Зачем Трамп отправляет своего посланника в Москву: политолог раскрыл детали миссии

Дональд Трамп / © Associated Press

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Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф на этой неделе посетит Москву. Главная цель визита — получить от президента России Владимира Путина какое-нибудь сообщение и передать его американскому президенту Дональду Трампу.

Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович РБК-Украина.

Игорь Рейтерович считает, что этот визит может быть «последним шансом» для России, прежде чем США введут новые ограничительные меры. Трамп, со своей стороны, может преподнести это как уступку Москве, демонстрируя готовность к диалогу.

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Политолог предполагает, что Виткофф выступит только как инструмент для передачи позиции Путина. Возможно, речь идет о видении Кремля по окончании войны, которое могло бы стать основой для переговоров. Для Трампа такой сценарий выгоден, он сможет заявить, что сделал все возможное для переговоров, но Путин остался неуступчивым.

Рейтерович не исключает, что если Путин пойдет на серьезные уступки, то уже на этой неделе мы можем увидеть реальный переговорный процесс, который будет касаться прекращения боевых действий.

Показательно то, что параллельно с визитом Виткоффа в Москву, другой спецпредставитель Трампа, Кит Келлог, вероятно, прибудет в Киев. Рейтерович назвал это «челночной дипломатией» на две стороны, которая, по его мнению, также будет происходить в аналогичном формате.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф может приехать в Россию на этой неделе, а в случае отказа Москвы от прекращения огня США введут санкции. Ориентировочные даты — 6 или 7 августа 2025 года.

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