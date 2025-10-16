Зачем Трамп заговорил о Tomahawk для Украины перед встречей с Путиным: Портников объяснил

Портников о разговоре Трампа с Путиным / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп не просто так публично размышлял, что может дать Украине «Томагавки» и что Украина планирует перейти в наступление на фронте. Такими громкими заявлениями глава Белого дома хотел обеспечить сильную позицию в переговорах с Путиным.

Об этом заявил украинский журналист и публицист Виталий Портников на своем youtube канале.

«Его (Трампа — Ред.) разговоры с президентом Российской Федерации. Что это, в принципе, может означать? Я уже не раз говорил и сейчас могу это подтвердить совершенно четко. Что все эти угрозы, связанные с „Томагавками“, с поставкой оружия в Украину, оружия нового качества, будут прежде всего связаны с тем, что Трамп хотел занять более комфортную для себя позицию на переговорах с Путиным», — говорит Портников.

По его мнению, Трамп, вероятно, увидел, что его попытки убедить Путина какими-либо экономическими преференциями или применением санкций не работают, поэтому пошел другим путем.

«То есть пошел практически по тому же пути, по которому он пошел на Ближнем Востоке. И, возможно, он именно сейчас этим процессом вдохновлен, говорит, что он желает, что Ближневосточный процесс положительно повлияет на ситуацию, связанную с российско-украинской войной», — объясняет журналист.

Портников считает, что реальные результаты переговоров Трампа и Путина будут зависеть от того, насколько диктатор РФ серьезно принял эти угрозы президента США.

«И насколько он сейчас задумывается о принятии условий Трампа, которые были выдвинуты в начале президентства Трампа, в начале его появления в Овальном кабинете», — подытожил Виталий Портников.

Ранее в Белом доме рассказали о первых результатах разговора Трампа и Путина. Сам Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Будапеште.

Завтра, 17 октября, состоится встреча Зеленского с Трампом.