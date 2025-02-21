Зачем требовались переговоры с РФ в Саудовской Аравии: в США объяснили

США согласились на прямые переговоры с агрессорской Россией, чтобы выяснить, насколько серьезно Москва настроена на достижение мира в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Хэрридж.

"Мы должны поддерживать отношения с Россией, независимо от того, нравится нам все, что они делают, или нет, как это было с Советским Союзом. Мы должны иметь возможность проверить, серьезно ли они настроены на прекращение этой войны", — сказал госсекретарь.

Рубио отмечает, что единственный способ выяснить, действительно ли Кремль настроен на мир – это прямые контакты. Кроме того, по его словам, стоит поддерживать отношения со страной-агрессорой.

"Пока что не могу ответить, серьезно они настроены на мир или нет. Это будет зависеть от того, как они будут действовать дальше. Единственное, о чем мы договорились, это то, что мы будем говорить о мире", — сообщил Марко Рубио.

Американский политик говорит, что якобы во время встречи в Эр-Рияде речь не шла ни о каких тонкостях потенциального мирного соглашения. Вашингтон "намереваемся выяснить", есть ли заинтересованность России в мире.

"Разговор был таким: во-первых, мы имеем — на определенном уровне упорядочить работу наших дипломатических представительств, потому что мы должны иметь возможность общаться с ними, учитывая характер наших двух стран и то значение, которое мы имеем в мире. Второе — есть вещи, относительно которых мы могли бы сотрудничать в геополитическом плане, потенциально", — сказал Руби.

Напомним, ранее Марк Рубио назвал главное условие для встречи Дональда Трампа и "фюрера" Владимира Путина. В Вашингтоне говорят, что встреча будет зависеть от "результата или прогресса" в прекращении войны.

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