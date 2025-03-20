Зачем Украина готовит список важных объектов инфраструктуры: Зеленский объяснил

Украина знает все свои важные объекты и готова обсуждать список.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с американским президентом Дональдом Трампом в среду, 19 марта, обсудил безопасность энергетических и других важных инфраструктурных объектов.

Об этом он сообщил во время Zoom-брифинга для журналистов.

"То, что мы обсуждали с президентом Трампом, мы говорили о безопасности энергетики, энергетической сети и другой гражданской инфраструктуре. И именно поэтому я сказал президенту Трампу, что по моему мнению важно, чтобы мы подготовили списки объектов, против которых не может быть применено то или иное дальнобойное оружие России"., – сказал президент.

Он добавил, что Украина должна подготовить такой список и сделать это будет не сложно.

"Как я сказал президенту Трампу, нам будет это сделать, наверное, не очень сложно. Потому что в принципе мы знаем все объекты, которые атакует Россия. Основные наши объекты. И понятно, если мы их знаем и защищаем силами ПВО и РЭБ, то мы готовы к этому разговору", — заметил президент.

Владимир Зеленько уточнил, что именно для этой встречи он хочет добавить в состав команды переговорщиков больше технических специалистов.

Напомним, Зеленский считает, что длительный разговор с Трампом прошел достаточно хорошо. Лидеры двух государств обсудили следующие шаги и требования по частичному прекращению огня между Украиной и Россией.

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