Зачем Умеров срочно прибыл в Берлин на фоне угроз Кремля — детали от Рolitico

Закрытые переговоры в Берлине: Рустем Умеров встретился с топ-советниками по безопасности ЕС и Британии / © Associated Press

Главный переговорщик Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Берлин для переговоров на фоне предупреждения России иностранным дипломатам покинуть Киев из-за запланированных авиаударов.

Об этом пишет Рolitico.

По информации издания, Умеров должен встретиться в Берлине с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании. Переговоры проходят в закрытом режиме.

Рolitico отмечает, что дипломатическое взаимодействие происходит в решающий момент после того, как Россия совершила массированное нападение на Киев в минувшие выходные и пригрозила дальнейшими «последовательными и системными ударами».

Новые переговоры с Умеровым в Берлине проходят на фоне напряженности между Мерцем и Зеленским после того, как канцлер Германии опубликовал письмо, в котором предлагает Украине сокращенный статус «ассоциированного членства», прежде чем она потенциально станет полноправным членом ЕС на более позднем этапе. Президент Украины отклонил предложение Мерца, заявив, что «место Украины в Европейском Союзе также должно быть полное, полноценное и равноправное».

Мерц ранее предполагал, что это ассоциированное членство может быть предоставлено Украине как уступка, что позволит Зеленскому получить общественную поддержку для отдачи оккупированных Россией территорий в рамках мирного урегулирования.

«На прошлой неделе многие в Брюсселе спрашивали, почему Мерц публично заявляет о своих настояниях на ассоциированном членстве Украины именно сейчас. Тот факт, что Умеров сегодня в Берлине, свидетельствует о четкой связи во времени», — сказал один из дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Напомним, официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова пригрозила, что РФ снова будет наносить удары по Киеву. Кроме того, в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что иностранцам следует как можно быстрее покинуть украинскую столицу.

