Зачем Зеленский привез в США карту и о чем спорил с Трампом

Зеленский и Трамп / © Associated Press

В ходе встречи в Белом доме Владимир Зеленский обсуждал с Дональдом Трампом гарантии безопасности и показал на карте ситуацию на поле боя.

Об этом президент Украины сообщил на встрече с журналистами.

«У нас была карта с обозначением ситуации на поле боя. Мы имели не только карту, у нас было много информации о похищенных украинских детях, об обстоятельствах, в которых находятся наши военнопленные, много визуальной информации, много других данных. И, конечно, у нас была карта с информацией о проценте территорий, которая была оккупирована после 2014 года и после 2022 года», — уточнил он.

Зеленский отметил, что американцы имели свою карту, когда украинская делегация прибыла в Белый дом.

«Я сказал, что хотел бы продемонстрировать, что происходит на поле боя. Для этого не нуждаюсь в нашей карте, могу на вашей карте, потому что я прекрасно понимаю, какая ситуация: где мы есть, о присутствии на Донбассе, в целом на Востоке, почему они не могут получить ту или иную территорию и т.д. Это были мои длительные объяснения, но это был абсолютно нормальный диалог», — добавил президент.

По словам Зеленского, Трампу было интересно услышать детали.

«Мы много говорили о Донбассе, о Востоке, в чем его важность», — сказал президент.

Обсуждение вопроса территорий Зеленский описал «достаточно длинным».

Напомним, 18 августа состоялся саммит между президентом США Трампом и президентом Украины Зеленским. Украинский лидер назвал открытую двустороннюю встречу успешной.

Как сообщал ранее BBC, в Овальном кабинете разместили карту Украины с заштрихованными территориями, которые оккупировала Россия.

Помощник Трампа показал фото из закрытой части переговоров между президентами США и Украиной.

