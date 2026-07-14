Достойно прошли самый сложный год: в СМИ оценили результаты работы правительства Юлии Свириденко

© Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский 12 июля анонсировал отставку правительства Юлии Свириденко, которое проработало почти год, а его работа была взвешенной и объективной в самый сложный год за все время полномасштабной войны. Ведь проблемы на фронте, в отношениях с партнерами, энергетический кризис из-за российских ударов и постоянного дефицита ресурсов наложились практически одновременно. Об этом говорится в аналитическом обзоре « С чем идет правительство Свириденко: от оружия на фронте к евроинтеграции» , опубликованном изданием РБК-Украина.

Журналисты провели детальный анализ деятельности украинского правительства в течение года и выяснили, что команда Юлии Свириденко обеспечила устойчивость государства, а результаты его работы были публично отмечены Президентом. В целом, как отметили авторы материала, большинство задач, поставленных президентом правительства 17 июля 2025 во время назначения Юлии Свириденко, были реализованы. Там напомнили: 17 июля 2025 года Владимир Зеленский представлял Совету новый премьер с вполне технической задачей: доля украинского оружия в руках воинов, "политика героев", дерегуляция, реалистичная социальная политика, цифровизация, переговоры с ЕС. И с критерием оценки: "Каждый день должен приносить Украине результат".

Как отмечают в статье, конкретная цифра прошлогоднего послания Президента в Раде касалась оружия: по меньшей мере, 50% украинского вооружения на поле боя. В итоге по данным правительства, которые никто не подвергает сомнению, – 60%. Показатель перевыполнен, и это, пожалуй, главное структурное смещение года: украинское оружие стало основой фронта.

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«Выполнена и "внешняя" часть поручения. Запущен контролируемый экспорт оружия – при первоочередном обеспечении потребностей ВСУ, а пакет международной оборонной поддержки на 2026 год достиг 38 млрд долларов», - говорится в аналитическом обзоре издания РБК-Украина.

Что касается важных экономических достижений правительства, то, по данным авторов обзора, в конце 2025-го оппозиция говорила о дефолте в 2026-м, и такую перспективу не под запись признавали и сами чиновники. Сегодня об этих разговорах забыли – и это, возможно, самый недооцененный результат Кабмина. Именно во время работы правительства Юлии Свириденко за год привлечено 47,8 млрд долларов внешней помощи, согласовано Ukraine Support Loan на 2026-2027 годы в объеме 90 млрд евро, из которых 30 млрд евро – бюджетная поддержка и 60 млрд евро – оборона, а еще стартовала новая программа МВФ на 8,1 млрд евро.

Одним из важнейших результатов работы правительства Юлии Свириденко в обзоре назвали зимние вызовы или реализацию плана энергетической устойчивости. «Зима 2025/26 стала самой тяжелой за всю войну и главным стресс-тестом правительственной возможности. Система выстояла. Вклад правительства – плановые ремонты на 11,8 ГВт мощностей, восстановлено 4,2 ГВт, 269 построенных защитных сооружений, 10,3 млрд куб. м газа в хранилищах за целые 14,6 и заложены на следующую зиму предохранители: диверсификация поставок через СПГ-терминалы Клайпеды и Греции и Вертикальный коридор на 4,2 млрд куб. м в год», – отметили в статье издании РБК-Украина.

«Правительство Свириденко запомнится как правительство, снявшее с повестки дня слово "дефолт" и впервые за войну дало государству финансовый горизонт в два года. Как правительство, при котором украинское оружие стало основой фронта, Украина прошла самый быстрый скрининг в истории расширения ЕС. И как правительство тяжелейшей зимы, которую страна прошла без крушения, которую прогнозировали и украинские, и европейские эксперты», - акцентировали в аналитическом обзоре.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, а также отметил, что благодарен Юлии Свириденко за четкую, стабильную и эффективную работу в должности премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины.

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