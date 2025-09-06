Задержан нардеп от ОПЗЖ: его подозревают в госизмене

Арестовали действующего народного депутата Украины / © pixabay.com

Дополнено новыми материалами

В Украине задержан народный депутат IX созыва от запрещенной политической партии «ОПЗЖ», который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, фигурант был завербован ФСБ РФ задолго до начала полномасштабного вторжения в РФ и активно выполнял задачи российской спецслужбы.

«Подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины. Сегодня, после его задержания, он был доставлен в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк сообщает, что речь идет о Федоре Христенко.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск нардепа Христенко. Днем исчезновения Христенко считают 21 июля 2025 года. Последний раз его видели в населенном пункте Гореничи Бучанского района Киевской области.