Задержан нардеп от ОПЗЖ: его подозревают в госизмене
По данным следствия, фигурант был завербован россиянами задолго до начала полномасштабного вторжения в РФ и активно выполнял задачи российской спецслужбы.
В Украине задержан народный депутат IX созыва от запрещенной политической партии «ОПЗЖ», который находился в розыске по подозрению в государственной измене.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным следствия, фигурант был завербован ФСБ РФ задолго до начала полномасштабного вторжения в РФ и активно выполнял задачи российской спецслужбы.
«Подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины. Сегодня, после его задержания, он был доставлен в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении ведомства.
В то же время нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк сообщает, что речь идет о Федоре Христенко.
Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск нардепа Христенко. Днем исчезновения Христенко считают 21 июля 2025 года. Последний раз его видели в населенном пункте Гореничи Бучанского района Киевской области.