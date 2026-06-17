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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Задержание инкассаторов «Ощадбанка» получило неожиданный поворот в Венгрии: что известно

Мадяр анонсировал расследование по захвату средств украинского банка.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Петер Мадяр.

Петер Мадяр. / © Associated Press

В Венгрии будет проведено расследование в связи с действиями отдельных органов по захвату украинских инкассаторов и средств Ощадбанка 5 марта.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадяр соцсети Х.

«Мы поручили провести немедленное внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Центре борьбы с терроризмом и других соответствующих органах в связи с делом об украинском „золотом конвое“, — говорится в сообщении.

По его словам, генеральный прокурор должен «немедленно заняться этим вопросом».

Как сообщалось, журналисты-расследователи сообщили, что задержание инкассаторов Сбербанка произошло по приказу тогдашнего премьера Виктора Орбана. Свидетельства лиц, непосредственно или косвенно причастных к ситуации, совпадали в одном: юридические основания для операции существовали только «на бумаге».

Задержание конвоя произошло из-за политического расчета и выполнения приказа высшего политического руководства Венгрии. В момент нападения на украинский конвой спецслужбы подчинялись руководителю Кабинета министров Анталу Рогану.

Напомним, в начале мая Венгрия вернула захваченные средства Ощадбанка. Украинский президент назвал это важным шагом в отношениях с Будапештом. Отметим, инкассаторские авто вернули еще в марте.

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Дата публикации
Количество просмотров
2131
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