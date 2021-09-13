Задержание россиянина за участие в оккупации Крыма: что известно об аресте в Праге и передадут ли подозреваемого Украине

Задержание россиянина за участие в оккупации Крыма: что известно об аресте в Праге и передадут ли подозреваемого Украине

Франчетти задержали по запросу правоохранительных органов Украины, которые требуют его экстрадиции.

В воскресенье, 12 сентября, в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти по подозрению в причастности к оккупации Крыма 2014 года. Задержание гражданина России в Чехии произошло на запрос Киева.

ТСН.ua собрал все, что известно про нашумевший инцидент.

Чем занимался во время аннексии Крыма

Александр Франчетти задержан на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. По данным чешского радио "Радио Прага" (РП), Франчетти был активным участником в захвате украинского Крыма русскими войсками, то есть вовлеченным в так называемую "Крымскую весну" (присоединение Крыма к России, которое большинство стран признали незаконной аннексией).

К слову, Франчетти занесен в базу "Миротворец", в которой сформированы списки лиц, принимавшие участие в российских операциях в Крыму и на Донбассе.

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Как сообщает "Радио Прага" (РП), в 2014 году Франчетти приехал в Севастополь, вступил в состав незаконного формирования "Оборона Севастополя". В одном из интервью, которое нашли журналисты, Франчетти рассказывает, что группировка якобы предотвращала теракты в Севастополе. Однако как известно, во время захвата полуострова, в марте 2014 года, сообщалось об активных действиях людей в масках, которых назвали "самооборона". Эти люди сломали ворота и вошли на территорию штаба ВМС Украины в Севастополе, захватив его с помощью российских военных.

Позже, 25 февраля 2014 года, Франчетти создал в Крыму подразделение под названием "Северный ветер", которое занималось террором проукраинского населения города. По данным РП, "подразделение насчитывало 11 человек" и поддерживало "тесные связи с морскими пехотинцами Черноморского флота РФ".

Сам россиянин рассказывал, что уже после событий 2014 года работал в Крыму помощником депутата местного законодательного собрания от "Единой России" Ольги Хомяковой, но ушел с этой должности из-за конфликта.

Чешское издание iROZHLAS отмечает, что россиянин работал в Праге с конца 1990-х годов. Там он работал фитнес-тренером, а также вел бизнес. В Чехии Франчетти постоянно проживал в Чехии с 2000 года, ему было предоставлено право на ПМЖ. Сейчас же есть основания полагать, что Министерство внутренних дел может аннулировать этот документ, поскольку участники аннексии Крыма представляют особый риск для европейских стран с точки зрения безопасности.

Украина потребует экстрадиции

Задержанного в Пражском аэропорту имени Вацлава Гавела россиянина экстрадируют в Украину, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко. Украинская сторона подтверждает, что задержание Франчетти (участника оккупации Крыма) в Чехии произошло на запрос Киева.

"Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участия в российской оккупации Крыма. Украинская сторона сейчас работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине", — отметил Николенко.

Офис генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче Александра Франчетти. Задержанный, как считают, мог быть одним из активных участников событий, которые предшествовали незаконной аннексии украинского Крыма.

"12 сентября 2021 года Офису генерального прокурора стало известно о задержании в Чешской Республике гражданина РФ по запросу Украины. Сегодня Офис генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и силу процессуальных решений в уголовном производстве", — говорится в сообщении.

Как стало известно, Офис генпрокурора обратился в Министерство юстиции Чехии еще в августе 2020 года с запросом так называемой "прокуратуры Крыма и Севастополя" о выдаче россиянина.

Орган досудебного расследования разыскивает его для привлечения к уголовной ответственности за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер".

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