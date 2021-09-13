Задержание российского оккупанта Франчетти в Праге: Лавров потребовал объяснений от чешских властей

Министр отметил, что чешской власти направили ряд запросов с просьбой прояснить обстоятельства задержания.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия не сообщала России о задержании россиянина, который был задержан по запросу Украины за то, что способствовал оккупации Крыма.

Об этом сообщают российские РИА Новости.

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Лавров отметил, что чешской власти направили ряд запросов с просьбой прояснить обстоятельства задержания.

"Москва надеется, что чешские власти будут строго соблюдать закон и не станут поддаваться на политические провокации", — добавил министр.

Напомним:

12 сентября, в аэропорту Праги задержали гражданина России, который может быть причастен к оккупации Крыма в 2014 году. Арест провели по требованию Украины. Речь идет об активисте так называемой "Крымской весны" Александре Франчетти.

который может быть причастен к оккупации Крыма в 2014 году. Арест провели по требованию Украины. Речь идет об активисте так называемой "Крымской весны" Александре Франчетти. Как сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, сейчас завершаются процедуры по его передаче нашей стране.

Как сообщает центр "Миротворец", в 2014 году Франчетти приехал в Севастополь, вступил в состав незаконного формирования "Оборона Севастополя". Вскоре он организовал другое НВФ — "разведгруппу "Северный ветер". Занимался террором проукраинского населения полуострова. Франчетти долгое время живет в Праге и сейчас работает там фитнес-тренером.

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