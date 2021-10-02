Задержание Саакашвили в Грузии: адвокат рассказал о двух возможных путях его освобождения

Задержание Саакашвили в Грузии: адвокат рассказал о двух возможных путях его освобождения

Украинская сторона пока не обращалась в министерство юстиции Грузии с запросом об экстрадиции Саакашвили.

Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Бека Басилая заявил, что освобождение его подзащитного возможно только двумя путями: помилованием нынешнего президента Саломе Зурабишвили либо экстрадицией в Украину.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Мтавари архи".

"Сегодняшнее заявление президента Зурабишвили, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией "Грузинская мечта", но завтра ситуация может измениться", - заметил правозащитник.

Но вариант экстрадиции Саакашвили в Украину адвокат считает очень долгим путем. Мол, не факт, что он завершится позитивным результатом.

Тем временем прокурор Джарджи Циклаури заявил журналистам, что украинская сторона пока не обращалась в министерство юстиции Грузии с запросом об экстрадиции Саакашвили.

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что тюрьма в городе Рустави, куда помещен задержанный в пятницу экс-президент Саакашвили, отвечает всем необходимым международным стандартам.

"В пенитенциарном учреждении обеспечены все условия в соответствии с международными стандартами", - сказал министр в эфире телекомпании "Рустави-2".

Напомним, что в Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания.

Вечером в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили. Приезд бывшего главы государства накануне местных выборов действующая власть Грузии считает попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

ТСН.ua собрал всю известную на теперь информацию об обстоятельствах и причинах этого задержания.

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