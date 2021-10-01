Задержание Саакашвили в Грузии: что известно о громком возвращении экс-президента на родину через 8 лет

Задержание Саакашвили в Грузии: что известно о громком возвращении экс-президента на родину через 8 лет

Приезд бывшего главы государства накануне местных выборов действующая власть Грузии считает попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

Вечером в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

ТСН.ua собрал всю известную на теперь информацию об обстоятельствах и причинах этого задержания.

Почему Саакашвили поехал в Грузию

Третий президент Грузии Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его настоящий приезд обусловлен проведением в субботу, 2 октября, выборов в местные органы власти. Участие в выборах принимает партия бывшего грузинского президента "Единое национальное движение".

Незадолго до поездки Саакашвили заявил, что приедет в Грузию не ради собственных амбиций. Свое решение он объяснил тем, что "хочет защищать волеизъявления граждан" и "вместе принять участие в спасении" страны.

"Все должны пойти на выборы и проголосовать, зафиксировать свою позицию. После того, как закроются участки, мы должны выйти в центры наших городов, сел и вместе защитить завоеванную победу ", — заявил бывший президент.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента страны, что после возвращения на родную землю он попадет в тюрьму. Он также заявил, что приезд Саакашвили, который запланирован на день выборов, 2 октября, имеет целью создать дестабилизацию в стране.

За что был осужден Саакашвили

В Грузии заочными приговорами суда бывший президент приговорен к тюремному заключению.

Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по статье "злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани, а затем в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных. За это его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года.

Впоследствии тот же городской суд Тбилиси признал экс-президента Грузии виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили. Решением суда Саакашвили наказан шестью годами лишения свободы и правом занимать определенные должности на срок более двух лет.

Как происходило задержание и выпустят експрезидента

Утром 1 октября Саакашвили обнародовал в соцсети Facebook видео, в котором сообщил, что прибыл в грузинский город Батуми. Он призвал своих сторонников прийти на выборы, сделать свой выбор, чтобы сменить власть в стране.

Впоследствии, незадолго до ареста политик записал еще одно обращение, в котором заверил, что "ничего не боится".

"С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси, но я хочу сказать, чтобы вы ничего не боялись. Идите завтра на выборы, проголосуйте и третьего числа вместе отпразднуем победу. Я держусь крепко. Я приехал, чтобы помочь вам. Другого выхода у нас не было. Я не боюсь ничего, не бойтесь и вы ", — говорится в этом обращении.

О задержании Саакашвили, весь маршрут которого на территории страны отслеживали грузинские спецслужбы, сообщил вечером 1 октября на брифинге премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он не разглашал подробностей задержания, а только выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григолу Лилуашвили.

Гарибашвили также сказал, что "было выбрано такое время и место, чтобы факторы, которые препятствовали бы задержанию, были минимальны".

По информации местных СМИ, Саакашвили задержали в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси.

Впоследствии появилось видео местного телеканала, на котором Михаила Саакашвили уже арестовали и доставили в пенитенциарное учреждение в пригороде Тбилиси.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая подтвердил задержание политика и назвал его политически мотивированным.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили категорически отвергла возможность помилования и освобождения Саакашвили из-под стражи. "Мой ответ прост и окончательная: нет да никогда", — заявила она на брифинге по этому поводу, который транслировался в Facebook.

Как сообщают местные СМИ, находясь в следственном изоляторе, Саакашвили объявил голодовку.

Реакция на задержание Саакашвили в Украину

Как сообщил в тот же вечер представитель главы государства Сергей Никифоров, президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен задержанием в Грузии председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации ", — написал он на своей Facebook-странице.

Между тем в МИД Украины был вызван посол Грузии для объяснений по поводу задержания Саакашвили.

"Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашены руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания ", — написал в своем Twitter представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Любовный треугольник

После задержания Саакашвили народный депутат "Слуги народа" Лиза Ясько опубликовала видео, на котором политики говорят о своих чувствах друг к другу.

"Любовь и Борьба за свое государство — это благородное дело! И Я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому поступила бы так же за Украину ", — написала народный депутат, затегавшы в посте МИД Украины, посольство Грузии и лично президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем жена Саакашвили (уже официально бывшая жена — неизвестно) Рулофс на своей странице в Facebook о новой любви своего мужа не комментирует. Еще 19 сентября она выставила фотографии с совместного с Саакашвили отдыха в Греции.

Facebook/Сандра Рулофс

А 1 октября Сандра перепостила видеообращение Саакашвили перед его задержанием и написала:

"Он выполнил обещание! Приехали безопасно, проехались по всей стране, чтобы мы знали, что планируем делать и со всем этим, четко показали истинное лицо правительства и системы. Завтра вы оцените его героическую и гениальную поведение — на каждом референдуме! Миша победитель!", — отметила Сандра. Этот пост опубликован примерно в то же время, что и Лиза Ясько выложила видеопризнание в любви.

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