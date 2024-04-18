Задержание шпионов РФ в Германии: в МИД вызвали российского посла

В немецком МВД отметили, что задержанные планировали "подорвать нашу военную помощь Украине".

МИД Германии вызвал к себе посла России в связи с задержанием в Баварии агентов Москвы.

Об этом сообщает Bild.

Как отметили немецкие правоохранители, один из двух подозреваемых 17 апреля предстал перед следственным судьей Федерального суда, который постановил заключить его под стражу. Второй агент предстанет перед судом 18 апреля.

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Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что задержанные планировали "подорвать нашу военную помощь Украине".

"Мы продолжим оказывать Украине масштабную поддержку и не позволим себя запугать", – подчеркнула министр.

Напомним, в Баварии задержали двух российских шпионов, следивших за полигоном, где американцы обучают бойцов ВСУ, и планировавших диверсии на путях перевозки грузов военного назначения. Один из агентов оказался боевиком "ДНР".

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