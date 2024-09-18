Задержание Усика в аэропорту Кракова: первая реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан в аэропорту Кракова.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова", — говорится в сообщении.

"Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает", — добавил он.

Напомним, поздно вечером 17 сентября украинский боксер Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова, о чем свидетельствует видео, которое выложил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.

Жена боксера Александра Усика Екатерина уже прокомментировала задержание своего мужа в аэропорту Кракова. По ее словам, беспокоиться не стоит. "Ничего криминального", – написала она.

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