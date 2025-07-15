Задерживается поставка Patriot из Германии, но Украина получит еще две системы - Писториус

Patriot / © Associated Press

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Германия планирует передать Украине еще две зенитно-ракетные системы Patriot , однако фактическая поставка задержится.

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в сети X.

По словам Писториуса, решение о передаче уже близко — его могут принять в ближайшие дни или недели. В то же время, первая система будет доставлена только через несколько месяцев, поскольку процесс передачи техники требует времени и логистической подготовки.

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"Мы обязаны дать украинцам чувствовать себя более защищенными во время массированных ракетных атак со стороны России", - подчеркнул глава оборонного ведомства Германии.

14 июля 2025 года Писториус прибыл в Вашингтон, где проведет встречу с министром обороны США Питом Гегсетом. Стороны обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, в том числе поставки систем ПВО. Уже во вторник утром министр вернется в Берлин — визит продлится менее суток.

Официальное решение о предоставлении Украине еще двух ЗРК Patriot ожидается в ближайшее время.

Напомним, что ранее Писториус сказал, при каком условии войска Германии будут готовы убивать солдат РФ .

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Если Россия нападет на государство, являющееся членом Альянса, Германия будет защищать его от агрессора.