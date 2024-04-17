Задержка помощи Украине: в США набирает популярность предложение об отставке спикера Джонсона

Сам Джонсон назвал абсурдным представление, что "кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу".

Из-за затягивания законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню отставку спикера Палаты представителей США Майка Джонсона требуют уже его однопартийцы, в частности, республиканец Томас Масси.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что, несмотря на то, что Масси является острым критиком дальнейшей помощи Украине, 16 апреля он заявил, что присоединится к конгрессмену от республиканской партии Марджори Тейлор Грин, которая подала ходатайство об отставке Джонсона в прошлом месяце. В то же время, пока что конгрессмен не пыталась добиться голосования.

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Масси считает, что Джонсон должен позволить Республиканской партии избрать нового лидера, а затем пойти в отставку.

Сам спикер Палаты представителей заявил, что не уйдет в отставку.

"Я не уйду в отставку, и, по моему мнению, это абсурдное представление, что кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу. Нам нужны жесткие руки у руля. Я считаю себя спикером военного времени. Я не ожидал, что этот путь будет легким", – заявил Джонсон.

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В статье указывается, что спикер Палаты представителей столкнулся с самым большим вызовом с момента вступления в должность минувшей осенью. Все большее число республиканцев демонстрируют свое разочарование его лидерством. Они также обеспокоены предложением Джонсона принять четыре отдельных законопроекта, объединить их и передать в Сенат: помощь Украине, помощь Израилю, Тайваню и документ, который сосредоточится на приоритетах нацбезопасности и будет содержать предложение оплатить помощь Киеву путем ареста российских активов, план предоставления части помощи в виде кредитов; новые санкции против Ирана.

Джонсон предлагает проголосовать за все это в Палате представителей до конца этой недели. Однако есть признаки разрушения этих планов, поскольку депутаты не оценили идею спикера.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею Джонсона разделить на четыре отдельных законопроекта помощь Украине, Израилю, Тайваню и по другим приоритетам нацбезопасности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Спикер Джонсон решил голосовать помощь Украине от США, без “но” не обошлось

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