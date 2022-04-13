"Задняя дверь, на которую рассчитывал Путин, оказалась закрыта": Ходорковский заявил, что Китай не поможет России

Значительная часть заводов по производству боеприпасов в России была остановлена, потому что до сих пор не хватает электроники, заметил оппозиционер.

Президент России Владимир Путин имел начальные надежды на активную помощь со стороны Китая по войне в Украине, однако эта дверь оказалась если не закрыта, то по крайней мере полуприкрыта.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью НВ.

"Я считаю, что все-таки у Путина есть определенная реалистичность в голове. Он понимает прекрасно, что бы он ни говорил, что, закрыв окна и двери от внешнего мира, поддержать уровень технологического развития страны даже на уровне 1970-1980-х годов просто невозможно", – сказал оппозиционер.

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"Мы с вами прекрасно знаем, что значительная часть заводов по производству боеприпасов в России работала со сбоями и даже была остановлена именно в связи с тем, что не хватало и не хватает, по-моему, до сих пор электроники, поставляемой с внешних рынков", – заметил Ходорковский.

Он продолжил, что у Путина были изначальные надежды на активную помощь со стороны Китая. Однако Китай – страна, обращенная на себя, свои интересы. Для Китая российский рынок в 10-15 раз меньше объединенного рынка США и Европы, поэтому для КНР нет никакого смысла терять этот огромный рынок ради взаимоотношений с Путиным.

"То есть Китай будет раскланиваться, но при этом на серьезное обострение с Западом не пристанет. И собственно говоря, та задняя дверь, на которую так рассчитывал Владимир Путин, она оказалась если не закрыта, то по крайней мере полуприкрыта. И Путину приходится на это реагировать", – отметил российский оппозиционер.

Напомним, в начале апреля появилась информация о том, что министр обороны России Сергей Шойгу долго не появлялся на публике по той причине, что ездил в КНДР и Китай просить о боеприпасах. В Китае ему было отказано.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ не планирует останавливаться на Украине и намерена продолжить "расширять свою Российскую империю".

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